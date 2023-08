Giunte le inevitabili dimissioni di Bortolan…a margine di una sanità al collasso.

“Prendo atto delle dimissioni da parte dell’Ing. Francesco Bortolan quale Direttore Generale alla Salute e alle politiche della persona. Si tratta di un gesto che chiude una vicenda delicata. I principi di etica ed estetica pubblica, da me più volte richiamati, sono stati ancora una volta declinati“. Sono queste le lapidarie parole con cui il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ne da notizia. Inevitabili e non rinviabili per la piega che la vicenda sta prendendo intorno alla sanità lucana, oggetto in queste ore anche di una raffica di fuoco amico. Chiudere, o almeno sopire, questa squallida pagina di molestie sessiste potrà consentire a Bardi di gestire il problema ben più grande di un sistema sanitario sempre più in apnea. Specie che ora a sostenerlo non sono solo le opposizioni ma i “fratelli coltelli” d’Italia che a più voci, con Gianni Rosa e Salvatore Caiata parlano senza mezzi termini di “sanità lucana al collasso“.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.