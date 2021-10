Antonio Serravezza continua a riposare, si fa per dire, in maniera agitata. Si gira si rigira ma – come si dice a Matera ”non trova requie” e allora si lancia nell’acuta analisi della crisi al Comune a un anno dal voto, con la giunta a guida pentastellata che guarda il firmamento rincorrendo comete e gli asteroidi di varie colorazioni che al suo interno si sono riaggregati e chiedono, per dirla alla Battiato, un centro di gravità permanente. Siamo all’implosione dell’Universo di via Aldo Moro? Nemmeno per sogno. Nessuno vuole andare a casa dopo un anno e con la prospettiva di restarci. E allora, carboni che arderanno comunque sotto la cenere, buoni per una grigliata e per un brindisi di rosso materano, un accordo si troverà con qualcuno che resterà fuori e con altri che subentreranno come accade per la inconcludente saga del ”5G” o per i lucrosi ”beni comuni”. Meglio, allora, difendere il marchio 2019 che è un brand, per dirla all’inglese, anzicchè pensare agli anglicismi di benvenuto o una fondazione culturale comunale senza impresa che vale la spesa. Non resta, comunque, che rimboccarsi le maniche dopo l’autosospensione https://giornalemio.it/cronaca/turismo-e-matera-per-le-associazioni-finora-solo-chiacchiere/ delle associazioni di categoria del settore turismo, a causa della inconcludenza del protocollo di intesa sul progetto di turismo sostenibile ” E- Matera”. Forse mancava un punto interrogativo. E Matera?



LE RIFLESSIONI DI SERRAVEZZA

Cerchiamo di essere reali e schietti. Questa giunta si è adagiata su un confortevole materasso. Non è una marca pubblicizzata in televisione ma è di una marca autentica tutta materana: Matera capitale europea della cultura 2019.

Sì perché se non fosse per la notorietà mondiale che ha avuto e continua ad avere la nostra città sarebbe nell’oblio del nulla.

Ad un anno dalla proclamazione della nuova giunta capeggiata dai Cinque stelle tutto si è andato a frantumarsi in un nulla di fatto e già da alcune settimane si parla di crisi. Il Sindaco con i suoi condottieri sono molto deboli ed è difficile appoggiarli da altre coalizioni e per l’amor di Dio non si ritorni ai vecchi ribaltoni. Beh si è visto come il partito stellato nazionale sia andato a sbattere contro un vetro e si è frantumato in mille pezzi. C’è una debolezza che viene dalla lontana Capitale e che si riassume in un aggrapparsi al partito di Letta che, nelle ultime amministrative ha spodestato i sindaci delle due Capitali d’Italia: Roma e Torino. Erano le roccaforti del partito pentastellato che hanno lasciato solo disastri. E anche nella nostra città è un disastro perché in un anno non si è mossa una foglia e sarà difficile trovare una soluzione che possa soffiare sulle vele della Capitale europea della cultura per farla prendere il largo verso nuove e confortevoli mete. Matera ha bisogno immediato di una nuova amministrazione che sappia e voglia fare nell’immediato. Al momento la città va avanti grazie ai privati che rischiano con le loro forze e senza chiedere nulla se non organizzazione su tutti i fronti. Speriamo bene!