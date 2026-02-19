Giunta Petronella sotto… ed è Quaresima per il voto sul bilancio

Se Atene piange, a Matera due rappresentanti di Fratelli d’Italia si sono dichiarati indipendenti mettendo in seria difficoltà il sindaco Antonio Nicoletti, Sparta non ride…Anzi. Ad Altamura la mozione di sfiducia promossa dal consigliere Michele Loporcaro ( M5s-Sdf) ha messo in seria difficoltà la coalizione e la giunta (già al terzo rimpasto) guidata dal sindaco Vitantonio Petronella. E su un argomento cruciale per la vita degli esecutivi(il bilancio di previsione) e per la vita delle comunità locali. L’opposizione fa il suo lavoro e non fa sconti. Il sindaco è a un bivio, come a Matera, tirare avanti in attesa di tempi migliori ma facendo i conti con gli equilibri di una maggioranza eterogenea che nelle diverse anime prima o poi presenta il conto… Nella nota che segue, giunta in formato pdf non convertibile in word, quanto accaduto nella conferenza dei capigruppo.

