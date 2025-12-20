Giunta Nicoletti continua a lavorare…e Capodanno in piazza con Coez

Al giro di boa dopo sei mesi di attività, con tanta determinazione ad andare avanti nonostante la mancata soluzione -al momento- del tormentone sulla mancata elezione a presidente del consiglio comunale del ”veterano” Toto Augusto (Fdi), la giunta guidata da Antonio Nicoletti ha ribadito di voler andar avanti con i ritmi di portare avanti quanto avviato e con un lavoro di squadra che è la vera forza dell’Amministrazione.Concetti ribaditi in occasione della presentazione degli eventi musicali per Capodanno e di quanto messo in programma sul piano culturale e organizzativo con altre date per il periodo natalizio. Evento del 31 dicembre che torna in piazza Vittorio Veneto, e questo è un fatto positivo, visto che è il cuore del Piano e a ridosso dei rioni Sassi e che consentirà – come ha ricordato l’assessora alla cultura Simona Orsi- ai giovani di seguire le prove del rapper Coez,e di altri artisti che precederanno e seguiranno la sua esibizione. La Notte dell’anno che verrà… denominata ”Capodanno 2025-Insieme nel 2026” (l’anno in cui Matera sarà capitale mediterranea della cultura e del dialogo) sarà caratterizzata anche da collegamenti della nostra piazza con altre della Puglia, nell’ambito del Capodanno di Telenorba e Teledue. Si comincerà alle 21 con Nancy Elettrico. Seguiranno alle 21.25 la Rocksy Band, alle 21:50 Bobo Sind con il suo repertorio reggae e di legame con Matera. Dalle 22:15 spazio al Preso Blu con un tributo ai Subsonica. Toccherà al dj set, a partire dalle 22:45 fino a mezzanotte, scaldare la piazza fino all’arrivo di Coez.Il cantante napoletano si esibirà dalle 23.50 all’1.30. Tra i brani di successo, come riportato in locandina : ”La tua canzone, Mai di te, E’ sempre bello, Ti manca l’aria, Occhi rossi, Le parole più grandi, Qualcosa di grande, Ali sporche, La musica che non c’è, Le luci della città e altri brani in scaletta. Naturalmente conto alla rovescia per salutare l’anno vecchio e un brindisi augurale con lo spumante per il 2026, che porti buone nuove (si spera) a tutti. La serata proseguirà poi con il DJ set del DJ Skrezio, affiancato da Domenico Amore entertainment.



Natale ‘accogliente” e dell’accoglienza curando, come hanno ricordato nei vari passaggi gli assessori per i settori di competenza, elementi di arredo, mobilità, inclusione, partecipazione. E con un invito, come ha ricordato il sindaco ”a prestare attenzione ai bisognosi, ai più deboli nelle diverse iniziative in programma, perchè la nostra comunità è e resti sempre attenta e solidale con tutti”. Aspetto da non perdere di vista operando per quanti possibile, con le risorse umane e finanziarie disponibili a rafforzare il senso di comunità. Senza dimenticare i giovani protagonisti di quattro giorni (due dei quali da effettuare il 27 e 28 dicembre ) dell’evento ” Giovani mediterranei” tra laboratori e musica e altro ancora all’insegna delle ” Radici in festa’. Un ruolo da protagonisti, glielo auguriamo, per l’anno di Matera da capitale mediterranea della cultura e del dialogo. E non solo i giovani. Al lavoro anche gli amministratori comunali con i cantieri per le opere pubbliche che incalzano e con l’obiettivo di ridurre al massimo i disagi. E così, come ha ricordato l’assessora ai lavori pubblici Lucia Gaudiano, sono state invitate le imprese e i tecnici a produrre il massimo sforzo per abbattere i tempi di esecuzione dei lavori: parco intergenerazionale di piazza Matteotti- piazza della Visitazione e teatro Duni sono in cima alle priorità. Niente date. Ma un pizzico di ottimismo c’è. Attendiamo. Per giungere al traguardo, e questo vale anche per quanto illustrato dagli assessori Giuseppe Sicolo(urbanistica), Rocco Buccico (ambiente), Stefania Draicchio (Partecipazione civica, pari opportunità ) , Angela Braia (politiche sociali e scuola) , Daniele Fragasso (mobilità sostenibile e trasporti ), Giuseppe Casino (università e politiche giovanili) e Giuliano Paterino (attività produttive e sport), assente alla conferenza stampa, ma operativo, occorrono determinazione e serenità.



A cominciare dal consiglio comunale dove, come abbiamo ricordato, continua il tormentone sulla mancata elezione del presidente del consiglio e dei vice. Abbiamo chiesto al sindaco se la seduta del 23 dicembre, quella degli auguri natalizi, sarà la volta buona per farlo. Risposta scontata… La candidatura del consigliere Toto Augusto è quella della maggioranza. Ma la minoranza, formata da varie anime, abbandona ormai puntualmente l’aula, impedendo di raggiungre il numero minimo per andare al voto.E così al presidente del consigio ”pro tempore” Donato Braia il compito di aggiornare i lavori. Nonostante tutto i contatti tra maggioranza e opposizione continuano, ma finora nulla. Nicoletti vorrebbe, come ha spiegato, che il confronto avvenisse in aula…La prossima volta? Chissa. Magari con una fetta di panettone e un sorso di spumante lucano. Matera ha bisogno di un consiglio e di una Amministrazione che si confrontino e lavorino per risolvere problemi e cogliere opportunità di crescita.