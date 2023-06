Giunta Montescaglioso, Zito rivede ingressi e deleghe

E’ inevitabile che quando ci sono avvicendamenti, e senza impiegare tanto tempo, si provveda a ristabilire l’integrità della giunta. Ed è quanto avvenuto, di recente, a Montescaglioso con il sindaco Vincenzo Zito che ha nominato la dimissionaria assessora Monica Ditaranto nel direttivo dell’Ente Parco della Murgia Materana. Al suo posto

ha nominato Anna Cifrese nuovo componente della Giunta con delega alle Politiche per il Decoro Urbano, Sviluppo Mobilità Urbana, Sistema Aree Protette Parchi e Giardini. Al Vice Sindaco Rocco Oliva l’ulteriore delega alla Gestione integrata del Ciclo dei Rifiuti. Ma non è la sola, come riporta il comunicato della città dell’Abbazia. Buon lavoro!



IL COMUNICATO STAMAPA

Nella mattinata di ieri, 14 giugno 2023, la Dott.ssa Ing. Monica Ditaranto ha presentato le proprie dimissioni dalla carica di Assessore e Consigliere Comunale. I motivi che hanno condizionato la sua scelta sono dettati da motivi strettamente personali e, sono certo, seppur fuori dalla massima assise comunale non farà mancare il proprio supporto e la propria professionalità alla Comunità Montese. Per questo motivo, tenuto conto delle competenze proprie ed acquisite in questi sette lunghi anni di Amministrazione Comunale, ho provveduto a designare la stessa quale componente del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco della Murgia Materana.

Nel ringraziarla per l’impegno profuso nell’interesse di tutta la cittadinanza, comunico inoltre che, in sua sostituzione, ho nominato la Consigliera Comunale Anna Cifrese quale nuovo componente della Giunta con delega alle Politiche per il Decoro Urbano, Sviluppo Mobilità Urbana, Sistema Aree Protette Parchi e Giardini.

E’ stata altresì attribuita al Vice Sindaco Rocco Oliva l’ulteriore delega alla Gestione integrata del Ciclo dei Rifiuti; al contrario sarà attribuita la delega allo Sviluppo Turistico alla neo Consigliera che entrerà in Consiglio Comunale dopo la surroga.

Inoltre, alla Consigliera Nunzia Difesca, oltre a quelle già in possesso, è stata attribuita la delega alle Attività di Formazione.

