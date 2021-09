Detto, fatto e per il sindaco della vicina Altamura Rosa Melodia siamo all’archiviazione della crisi, superata con il voto sull’assestamento di bilancio, il piano triennale delle opere pubbliche e una rinnovata intesa con una coalizione, rivista nella composizione. Per la verità la prima cittadina ha lavorato sodo e ha nominato cinque assessori su sette. Si tratta di Margherita Fiore e Silvio Galtieri ( Abc- Altamura bene comune), Tommaso Lorusso ex consigliere della lista Altamura al Centro, Vito Menzulli di Sinistra in Movimento, Raffaella Petronella di Lista Più. Mancano i due del Partito democratico, un uomo e una donna come da pari opportunità, e poi Rosa Melodia potrà assegnare le deleghe. Quelle pesanti, ci riferiamo ad urbanistica, attività produttive, lavori pubblici, serviranno a equilibrare posizioni, aspettative e ”visibilità” come si dice in gergo politico. Del resto mancano due anni alla scadenza del mandato e si attende un rilancio dell’attività amministrativa. La nuova giunta dovrà essere definita per il consiglio comunale fissato per l’11 e 12 ottobre. In quella sede l’esordio del nuovo esecutivo, le comunicazioni del consiglio e l’apertura del dibattito sulla chiusura della crisi. Si procederà anche alle surroghe dei consiglieri, dopo la promozione ad assessori di Menzulli e Petronelli. Al loro posto subentreranno Giuseppe Tafuni (Lista in Movimento) e Vito Cornacchia (Lista Più). Auguri di buon lavoro. Problemi e aspettative di Altamura sono tanti.