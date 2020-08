Il sindaco uscente Raffaello De Ruggieri è candidato, come aveva annunciato, come consigliere e guida la Lista Programma Matera a sostegno del candidato sindaco Giovanni Schiuma ( PD,Innoviamo Matera, Schiuma Sindaco e Matera Futura ). Nella lista del sindaco l’assessori uscente Simona Orsi (Patrimonio e Luoghi della Cultura) . Qualcuno si sarebbe aspettato la presenza dell’assessore al Turismo Marianna Dimona, indicata dallo stesso De Ruggieri, quale candidato sindaco di Matera (proposto al centro sinistra) ma non se ne è fatto nulla. Anche perchè i candidati sindaci sono tutti uomini. E Marianna DiMona con il notaio Brunella Carriero è stato il nome che più è circolato per una designazione nuova e dinamica. Sarà per un’altra volta, forse… E gli altri assessori? Nel Pd ci sono Tommaso Mariani (Infrastrutture, mobilità urbana e polizia locale) e Giuseppe Tragni (Sostenibilità ambientale, Verde). Non sono della competizione Mariangela Liantonio (Sassi e Centro Storico) Maria Rosaria Mongelli (Urbanistica), Marilena Antonicelli (Politiche sociali e Scuola) Giampaolo D’Andrea (Cultura e innovazione), Eustachio Quintano (Bilancio e Contenzioso). Ma ci sono gli ex come Nicola Trombetta ex assessore ai lavori pubblici e candidato sindaco con la lista “Insieme”, Angelo Montemurro (ex assessore alla mobilità) approdato nel centro destra in Forza Italia come Adriana Violetto (Ambiente), Angela Fiore (Sassi, urbanistica)in Fratelli d’Italia , tutti a sostegno del candidato sindaco Rocco Sassone. Quanto ai consiglieri ve ne abbiamo parlato abbondantemente in altre servizi. E poi basta scorrere le liste. Buona lettura… E non sorprendetevi. Sono scelte. Alcun durature, altre cambieranno in corso d’opera come da copione, già visto.