La notte ha portato consiglio, quadratura del cerchio, diverse strategie, calcoli e compensazioni- se preferite- e la giunta De Ruggieri 5 ( per via dei vari avvicendamenti del quinquennio) è passata da otto a nove assessori con il recupero di Tommaso Angelo Mariani, che mantiene la delega alla mobilità, polizia locale e infrastrutture.

Una persona semplice, subentrata al dimissionario Angelo Montemurro, che era stata candidata nella Liste Insieme per Salvatore Adduce insieme a Nicola Trombetta. Quest’ultimo, chiurazziano della prima ora, rimasto fuori dal nuovo esecutivo dopo l’impegnativa esperienza ai lavori pubblici per Matera 2019. Di certo si ricandiderà e non è detto, come rilancia radio comunali 2020, che possa fare le primarie del Pd per una candidatura a primo cittadino. C’è tempo vedremo.

De Ruggieri che non si ricandiderà –ma mai dire mai- nell’anno di grazia Matera 2020 (come la lista guidata alla vittoria su Salvatore Adduce cinque anni fa) ha trovato la quadratura del cerchio nella maggioranza e ha ringraziato –nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo esecutivo- il prezioso apporto della ‘’struttura politica del Pd’’ : dal segretario cittadino Cosimo Muscaridola e del capogruppo del partito Salvatore Adduce. E del resto, sfumature a parte, vicinanza e prossimità dei nuovi assessori il riconoscimento ci sta tutto.

De Ruggieri ha parlato di ‘buona squadra’ e ha evidenziato il ruolo della componente femminile con le donne che oggi ‘’ hanno una marcia in più rispetto agli uomini’’ perché più motivate, preparate e più inclini a riflettere per trovare una soluzione. E allora ‘’scelte ponderate’’ e nessun ‘ Manuale Cencelli’’ o ‘’materano’- ha ribadito il sindaco, che quest’anno compirà 85 anni-per le decisioni adottate, ringraziando gli assessori Trombetta, Montemurro e Fiore per l’apporto dato.

Naturalmente ha precisato che la scelta di tenere per sé la delega ai ‘’lavori pubblici’’ in primis, oltre a quelle a personale e pianificazione strategica, risponde alla necessità di rapportare meglio con il Governo su questo o quel progetto. Al lavoro da lunedì prossimo e con un tour de force di almeno quattro sedute consiliari, come abbiamo già scritto in altro servizio, sul regolamento urbanistico.

Obiettivi: tanti nei cinque mesi che restano sulla carta. Dall’edilizia scolastica, al servizio di igiene urbana alla macchina amministrativa. Ma c’è ne è uno che si stacca sugli altri.

‘’ Ed è quello di un visionario-ha detto De Ruggieri. Vorrei vedere a Matera la presenza di 300 giovani, e non solo italiani, frequentare scuole e corsi nei settori dell’innovazione tecnologica e e dei beni culturali e delle arti : dal 5G alle scuole di cinematografia e restauro. Per loro stiamo lavorando a un progetto per il recupero dell’ex Provveditorato agli studi da destinare a Convitto, con alloggi a prezzi calmierati’’ .

Buona idea davvero, vista la speculazione su affitti e vendite di immobili cresciuta a dismisura con Matera 2019. Una delle altre facce, meno gradite, ma subite oltre che dai giovani, da giovani coppie, residenti e forestieri. Effetto della economia dalle mani libere, tollerata a vari livelli con l’ipocrita considerazione che i prezzi li fa il mercato…Ora si contano i cocci legati a un calo delle presenze, i debiti, le esposizioni bancarie e nel peggiore dei casi dell’usura dei colletti bianchi.

Qualcuno sorriderà…Ma anche questo è nel bilancio ‘’sottostimato’’ e dagli effetti non ancora valutati dell’anno da capitale europea della cultura. Buon lavoro, comunque, alla nuova giunta.

LA NOTA DEL COMUNE: Presentata la nuova giunta comunale

E’ stata presentato questa mattina, nel corso di una conferenza stampa che si è svolto nella Sala Giunta del Comune di Matera, il nuovo governo della città.

Ne fanno parte nove componenti: cinque donne e quattro uomini.

Due i volti nuovi dell’esecutivo comunale: Marianna Dimona e Simona Orsi. Imprenditrice e presidente del Consorzio albergatori materani, a Marianna Dimona è stato affidato l’assessorato al Turismo e alle Attività produttive, mentre Simona Orsi, manager della comunicazione, ha la titolarità dell’assessorato di nuova istituzione: Patrimonio e Luoghi della cultura.

Confermati: Maria Rosaria Mongelli (Urbanistica), Mariangela Liantonio (Sassi e Centro storico), Marilena Antonicelli (Politiche sociali e Scuola) Giampaolo D’Andrea (Cultura e innovazione), Eustachio Quintano (Bilancio e Contenzioso), Giuseppe Tragni (Sostenibilità ambientale, Verde e Sport) e Tommaso Mariani (Infrastrutture, mobilità urbana e polizia locale).

Il Sindaco di Matera ha mantenuto per sé la delega ai Lavori pubblici, oltre a quelle già in suo possesso (Personale e Pianificazione strategica).

“E’ una decisione – ha spiegato il Sindaco – legata alla necessità, da parte mia, di seguire direttamente la realizzazione di alcune delle opere che ritengo strategiche per il futuro della città. Questa è una giunta – ha sottolineato il primo cittadino – che nasce non per arare deserti ma per mettere vagoni sui binari già tracciati e costruiti. Si avvia a chiudere un ciclo straordinario, guardando al futuro e pensando che il 2020 dev’essere migliore dell’anno appena trascorso. In giunta ci saranno più donne perché credo che le donne siano, in alcuni casi, più determinate e più coraggiose nel prendere decisioni. Ho pensato di creare un nuovo assessorato (Patrimonio e Luoghi della cultura) perché credo che sia funzionale alla visione che la città deve avere del turismo: non più di tipo escursionistico ma esperienziale. Si occuperà di sovrintendere alla realizzazione di quei progetti (Parco della Storia dell’Uomo e Luoghi del Silenzio) che caratterizzeranno l’offerta turistico-culturale già a partire dai prossimi mesi. Per il resto è confermato l’assetto della giunta precedente che ha funzionato e che è al lavoro per portare a termine l’approvazione del Regolamento urbanistico e nella fase di avvio del nuovo sistema di gestione del ciclo dei rifiuti”.

Il Sindaco ha poi parlato delle priorità del nuovo esecutivo: “In primo luogo, far entrare le imprese nell’hub digitale di San Rocco, chiudere il percorso di realizzazione della Casa delle tecnologie emergenti, progetti determinanti per creare opportunità di lavoro giovanile e di sviluppo nel settore dell’hi-tech; far decollare il progetto del Parco della Storia dell’Uomo e dei Luoghi del Silenzio; formalizzare la nascita della sezione del Centro sperimentale di cinematografia e concludere l’interlocuzione con il Governo nazionale per l’istituzione dell’Accademia delle Belle Arti e dell’Isia (Istituto superiore delle industrie d’arte); creare le condizioni per la realizzazione della tangenziale della città in raccordo con il Ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, e avviare la realizzazione del Parco intergenerazionale della Visitazione.

Questo è il percorso da compiere consapevoli del fatto – ha concluso il Sindaco – che questo non è un servizio ma una missione. Il senso di missione che io ho sempre avuto è quello di far crescere la mia città. Non ho mai pensato a gratificazioni personali. Credo che durante il mio mandato, Matera sia cresciuta almeno in un aspetto: la reputazione nazionale ed internazionale, che è il primo passo per far diventare la città da attraente in attrattiva. Poi, abbiamo messo le basi per un futuro certamente migliore e con prospettive più rosee rispetto a quanto potesse essere fino a qualche anno fa”.

TUTTE LE DELEGHE

Bilancio: Dott. Eustachio QUINTANO

Gestione della spesa; Programmazione economica; Politiche finanziarie e tributarie; Bilancio; Economato; Reperimento delle Risorse; Semplificazione e trasparenza amministrativa; Anticorruzione; Statistica, Stato civile, Servizi demografici e Elettorale, Protocollo e archivio; URP; Contenzioso.

Cultura, Innovazione e Matera 2019: Prof. Sen. Giampaolo D’ANDREA

Beni, attività e produzioni culturali; Economia della conoscenza; Politiche di innovazione e ricerca; 5G; Matera digitale; Cinema; Matera 2019.

Territorio: Arch. Maria Rosaria MONGELLI

Politiche di governo del territorio; Pianificazione urbanistica e gestione del territorio; Politiche abitative; Edilizia pubblica e privata; Qualità urbana.

Politiche sociali: Prof. ssa Marilena ANTONICELLI

La città solidale e del capitale sociale; Politiche sociali; Politiche per la famiglia, per la scuola e per la casa; Politiche per l’integrazione, l’inclusione e la convivenza; Politiche giovanili e per la terza età; Tutela dei diritti umani, della pace, della solidarietà, dell’accoglienza e dell’immigrazione.

Sassi e Patrimonio Unesco: Dott.sa Mariangela LIANTONIO

Gestione e valorizzazione del patrimonio Unesco; Rioni Sassi; Politiche di difesa, valorizzazione e decoro dei Sassi e del Centro Storico.

Turismo e Attività Produttive: Dott.ssa Marianna DIMONA

Turismo, Agricoltura, Commercio e Artigianato, Politiche attive per il lavoro, Eventi e Spettacoli.

Patrimonio, luoghi della cultura – Sig.ra Simona ORSI

Promozione, valorizzazione e gestione del Patrimonio; Associazionismo, volontariato e terzo settore; Pari opportunità; Parco tematico della Storia dell’Uomo; Luoghi del Silenzio; Luoghi della Cultura.

Sostenibilità Ambientale e Verde: Geom. Giuseppe TRAGNI

Igiene e sanità pubblica; Politiche per la sostenibilità e per la tutela ambientale; Manutenzione urbana; Verde pubblico; Impianti cimiteriali; Tutela animali; Smart-City; Servizi informatici; Sport e gestione degli impianti sportivi.

Infrastrutture per l’accessibilita’ e mobilita’ urbana – Polizia Municipale –

Dott. Tommaso Paolo MARIANI

Infrastrutture per l’accessibilità; Gestione e sviluppo della Mobilità e dei Trasporti; Mobilità urbana e traffico; Sicurezza stradale; Polizia Locale; Controllo viabilità, ambiente, edilizia e commercio.

Restano in capo al Sindaco le seguenti deleghe:

Personale, Pianificazione Strategica e Opere Pubbliche.