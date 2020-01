Maggioranza compatta al Comune di Matera? Mah…gli scricchiolii c’erano e restano e potrebbero diventare una crepa, visto che le elezioni amministrative sono a maggio o giù di e i movimenti sono tali e tanti, che rischiano di mandare a casa esperienze, personaggi,maneggioni, teste di legno che hanno passato indenni, o quasi, i marosi delle ultime legislature dalle alleanze precarie e trasversali.

Il fuoco covava sotto la cenere e la convocazione di una conferenza stampa, per martedì 7 gennaio all’Hotel San Domenico, dei gruppi del Pd e del centro sinistra sulla situazione amministrativa al Comune di Matera, con una nota a firma del segretario cittadino del Pd Cosimo Muscaridola , conferma che gli abbracci tra il sindaco Raffaele De Ruggieri e il capogruppo Salvatore Adduce lasciano il passo a un sterzata che deve tenere conto di mutati equilibri.

E questo aldilà delle rassicurazioni del sindaco Raffaele De Ruggieri circa la compattezza dimostrata in occasione dell’approvazione del bilancio. Contano i fatti.

La componente renziana di Italia Viva si è già presentata con la lista Matera 2029 con Luca Braia, Maria e Nunzia Antezza e non è escluso che nell’attuale consiglio qualcuno possa seguirli o ritornare sui propri passi dopo essere passato nelle file di civiche o dello stesso Pd. Partito democratico che è in una fase di attesa, dopo la gestione commissariale decisa a livello regionale decisa dal segretario nazionale Nicola Zingaretti.

Ma altre componenti del centrosinistra, come era cinque anni fa , che appoggiarono trasversalmente con liste di centro destra il sindaco Raffaele De Ruggieri, si sono smarcate e come altri consiglieri hanno annunciato di voler votare di volta in volta. Angelo Cotugno, Donato Paterino, dalla storia e identità ben precisa,ed eletti nella lista Matera Capitale rappresentano una ”variabile” che rischia di trascinare altri sui banchi dell’opposizione o quantomeno nel confronto-contrattazione continuo.

E la questione sembra dover avere conseguenze e connotazioni anche in giunta visto che dalla stessa lista di Angelo Cotugno proviene l’assessore alla pubblica istruzione Marilena Antonicelli. Situazioni diverse? La politica risponde ad altre logiche e si fanno i conti della coerenza…

Le dimissioni, poi, per motivi personali dell’assessore alla mobilità e al controllo urbanistico Angelo Montemurro hanno fatto saltare gli equilibri, visto che il sostituto Tommaso Mariano è stato eletto nella lista ‘Insieme’ (https://giornalemio.it/cronaca/dalla-lista-di-trombetta-il-nuovo-assessore-di-matera-tommaso-paolo-mariano/)con chiare connotazioni chiurazziane. Altra anima o corrente del Pd.

E a sfrucugliare ancora ci sarebbe da verificare la solidità dell’appartenenza anche degli altri componenti di giunta di area Pd, politici o tecnici designati che siano, nel rapporto con gruppi e componenti consiliare con tutte le sfumature delle civiche. Divertitevi…Noi ne continuiamo a vedere e a sentire in tutte le salse.

Da qui la richiesta legittima del segretario cittadino del Pd, per conto anche di quello che afferisce al partito democratico nel centrosinistra, di chiedere ”chi siamo? quanti siamo e dove e con chi vogliamo andare?”

Altro clima rispetto a quello di Governo di Unità municipale che portò nel luglio 2018 all’ingresso della opposizione Pd (allora c’erano anche i renziani con tutte le loro articolazioni nazionali e territoriali) Api al posto dei gruppi di centro destra. Fu uno scossone in tutti i sensi con il 2019 andato in porto, aldilà dei consuntivi e dei risultati raggiunti. Ma si vota e si segue quello che faranno partiti e civiche, che troveremo –queste ultime- purtroppo numerose e mutevoli anche a maggio 2020 e con tutte le contraddizioni che alla lunga la cosa comporta.

La campagna acquisti è in corso e con la cappa di un possibile, ma nulla è scontato in politica, di un successo del quadro politico di centrodestra dalla Lega a Forza Italia a Fratelli d’ Italia.

Circolano un paio di nomi di candidati sindaci: il notaio Brunella Carriero per il centro destra e quello dell’avvocato Vincenzo Santochirico per il centro sinistra.

Candidature accompagnate tra entusiasmo e perplessità mentre il M5s come ha detto il portavoce Antonio Materdomini lavora per conto proprio e non è interessato a far parte di una coalizione di centrosinistra.

Vedremo cosa faranno Coalizione civica, Sardine e altri come gli ex pentastellati che potrebbero confluire o dar vita a iniziative personali.

Il sindaco Raffaele De Ruggieri,intanto, con una esperienza di mezzo secolo e oltre alle spalle tira dritto. Ma non sta a guardare, anzi……. lascia o raddoppia?