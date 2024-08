Giunta comunale Matera azzerata. E ora si attende la Bennardi n.4

Decisione nell’aria, che prelude alla definizione degli ultimi dettagli per la nascita della nuova giunta al Comune di Matera e a un anno, settembre 2025, dalla scadenza della consiliatura. Girano alcuni nomi, ma la quadratura si avrà con la designazione della componente femminile che – a quanto pare- riguarderà verdi e socialisti. E quadratura si dovrà trovare anche per le deleghe, viste le aspettative nella stessa maggioranza che dovrà portare numeri anche in consiglio comunale per eleggere nuovo presidente del consiglio e vicepresidenti. Si dovrebbe concretizzare, così la staffetta, tra M5S e Campo democratico. Con l’ex presidente Francesco Salvatore, dimessosi nel giugno scorso, prossimo assessore che lascia il posto a Maria Cristina Visaggi ( Campo democratico) . Un passo alla volta…

Nel frattempo il sindaco di Matera, Domenico Bennardi (M5S), con il Decreto sindacale n.236 del 1 agosto 2024, pubblicato sull’albo pretorio on line, ha revocato le deleghe agli assessori Maria Lucia Gaudiano, Giuseppe Digilio, Massimiliano Amenta, Angela Mazzone, Tiziana D’Oppido , Arcangelo Colella e all’assessore e vicesindaco Antonio Materdomini, che si aggiungono a quelle effettuate nei giorni scorsi nei confronti degli assessori Angelo Raffaele Cotugno, Maria Pistone. Il provvedimento, si legge nel decreto, è stato motivato con la necessità di “rimodulare la composizione complessiva dell’organo Esecutivo per ragioni di opportunità politica ed al fine di offrire rinnovato impulso all’azione politico –amministrativa. Nelle prossime ore Domenico Bennardi dovrebbe rendere nota la composizione della nuova giunta. Sarebbe la quarta dalla elezione del sindaco avvenuta a settembre 2020. La maggioranza è stata retta finora da rappresentanti del Movimento cinque stelle, Europa verdi e socialisti e rappresentanti del gruppo misto di Campo democratico.

IL PROVVEDIMENTO

