Si parte dal wifi al sesto piano del Palazzo di Città che non c’era, con il computer nella stanza del sindaco che mancava e sul tavolo i ‘deficit’ da banda larga in alcune zone della città, come La Martella, dove non mancano problemi famigliari di potere fruire di tecnologie per l’apprendimento a distanza, la questione ereditata e con non pochi problemi del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti.

Per la nuova giunta al Comune di Matera, guidata da Domenico Bennardi (M5S), largamente suffragato al ballottaggio con il candidato di centrodestra Rocco Sassone, l’auspicio di potere durare a lungo perchè – come ha ricordato il primo cittadino- c’è tanto da fare. E per durare servono armonia, coordinamento tra movimenti e partiti che hanno sostenuto la coalizione e capacità di ascolto con il consiglio e con la città. Altrimenti le fibrillazioni, i protagonismi, i colpi bassi e qualche mal di pancia verranno fuori soprattutto quando verranno fuori i nodi vecchi e nuovi sulla città.

A Bennardi e ai suoi la voglia di lavorare non manca e con curricula tarati sulle competenze. Sono giovani, alle prime armi come si suol dire sul piano amministrativo, fatta eccezione per il verde Giuseppe Digilio che ha avuto trascorsi assessorili alla Provincia.

Ma veniamo alla squadra composta da cinque uomini e da quattro donne. Cominciamo da loro. Tiziana D’Oppido che gestirà Cultura e Sassi, in quota m5s e già candidata alle regionali 2019, Lucia Summa che si occuperà di Ambiente e igiene urbana in quota Verdi, Rosa Nicoletti a cui sono affidate le deleghe a urbanistica, gestione del territorio e qualità urbana segnalata da Coalizione Civica, Graziella Corti che si occuperà di Infrastrutture, Opere Pubbliche e decoro Urbano espressione della società civile.

I colleghi sono Arcangelo Colella, che si occuperà di Bilancio e contenzioso, vicino al M5S, Alberto Acito gestirà le deleghe all’innovazione e ai sensi civici ed è espressione di Volt, nel quale si era candidato, Raffaele Tantone si occuperà di Mobilità urbana e Polizia Locale ed è socialista da sempre, Giusepe Digilio (Verdi) di attività produttive e Giuseppe Sarli (Matera 3.0) lavorerà in un’area che spazia dalle politiche sociali allo sport.

Il sindaco Bennardi ha rimarcato la professionalità e le competenze delle scelte effettuate e ha dalla sua la gioventù e l’entusiasmo dell’esecutivo, che ci ricordano i passi mossi da quel gruppo di sconosciuti che tra il 1983 e il 1988 segnò l’attività e la produttività della prima giunta guidata da Francesco Saverio Acito. Ma occorre dell’altro e riguarda la pianta organica, il nuovo segretario generale è Angela Stolfi, che va rafforzata sul piano qualitativo e quantitativo sia tra i dirigenti che tra le altre figure professionali.

”Non è facile – ha detto Bennardi- uscire dall’attuale limite di sette dirigenti. Ma ci stiamo muovendo per intervenire con alcune soluzioni e intendiamo dar corso ai concorsi previsti. Ascolterò,ascolteremo il personale per verificarne le diverse esigenze operative.”.

Soluzioni e, intanto, spazio all’innovazione per semplificare procedure (Acito diventerà il server psicofisico di questo progetto) e attivare la necessaria formazione per il personale. Una sfida anche per la città e una scommessa già operativa con uno sportello o antenna, se preferite, che si occuperà di catturare fondi europei, necessari per finanziare questo o quel progetto.

Ha preso corpo anche la struttura con la nomina del capo di gabinetto, affidato a Piergiuseppe Otranto, avvocato amministrativista che viene da Bari e che tornerà utile nei rapporti interistituzionali. E, in proposito, ha smorzato le polemiche su quella scelta. “Noi -ha detto Bennardi-difendiamo la materanità e abbiamo fatto questa scelta proprio perchè non vogliamo escludere la materanità ma vogliamo proteggerla. Il capo di gabinetto è un supporto al sindaco nell’interlocuzione politica e amministrativa. Abbiamo preferito un professionista di fuori perchè volevamo evitare una figura materana che potesse essere implicata in dinamiche politiche locali”.



Bennardi, comunque, tira dritto su osservazioni preconcette, illazioni, osservazioni che hanno preceduto -sopratutto sui sociali-le nomine circa l’opportunità di scegliere questo o quell’assessore. E’ stato , comunque, di parola e ha tirato fuori la giunta in due- tre settimane come aveva annunciato dopo la vittoria al ballottaggio.

In fase di completamento lo staff. E ora al lavoro. Il giudizio, come è prassi dopo i canonici 100 giorni, che non si negano e non sono mai stati negati a nessuno.



ELENCO ASSESSORI GIUNTA DOMENICO BENNARDI

Arcangelo Colella



BILANCIO: Gestione della spesa, Programmazione economica, Politiche finanziarie e tributarie, Bilancio, Economato, Reperimento delle risorse, Ragioneria generale, Contenzioso, Patrimonio

Laureato in economia e commercio presso l’università LUISS Guido Carli di Roma, dal 2006 Dottore Commercialista e Revisore contabile iscritto presso l’ordine dei dottori commercialisti di Matera e titolare di proprio studio professionale. Dal 2019 ricopre la carica di Presidente del collegio sindacale dell’ASM e dal 2018 membro del collegio sindacale di Acquedotto Lucano Spa. Già membro della commissione Rapporti istituzionali dell’Ordine dei dottori commercialisti di Matera. Specializzato nelle tematiche tributarie e di finanza agevolata.

Tiziana D’Oppido



CITTA’ DELLA CULTURA E DEI SASSI: Beni culturali, Gestione e valorizzazione del patrimonio Unesco, Gestione e valorizzazione dei Sassi e della Murgia, Politiche per la partecipazione, Sistema dei musei e delle biblioteche, Cinema e teatro, Attività e produzioni culturali

Ha studiato presso l’École d’Interprètes Internationaux dell’Università di Mons-Hainaut, in Belgio e si è laureata presso la Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori dell’Università di Trieste. 45 anni, è traduttrice, interprete di trattativa, scrittrice, docente di lingue e culture straniere, relatrice presso Università, Festival e fiere editoriali e letterarie in Italia e all’estero. È stata una delle prime ricercatrici italiane di tecnologia CAT e ha lavorato per sedici anni come Assistente d’Alta Direzione e Direttrice del Commercio Estero. Collabora con Festival letterari e si occupa di decine di rassegne culturali (letterarie, musicali, storiche, teatrali, pittoriche e di solidarietà).

Alberto Acito (Vice Sindaco)



INNOVAZIONE E SERVIZI CIVICI: Innovazione tecnologica, Sistemi informativi, Smart city, Marketing territoriale, Urp, Sportello del cittadino, Semplificazione e trasparenza amministrativa

Materano, 45 anni, diploma di maturità scientifica, imprenditore nel settore dell’innovazione e della comunicazione, da oltre 20 anni. Dopo aver vissuto 15 anni in Toscana ed in Francia per studio e lavoro, nel 2006 è rientrato a Matera, portando l’azienda e il know how acquisito. Attivo nel sociale con la Fondazione Sassi, dal 2016. Membro del consiglio nazionale delle imprese di Comunicazione UNICOM dal 2016 al 2019.

Raffaele Tantone



CITTA’ DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE: Mobilità urbana e traffico, Polizia Locale, Controllo viabilità, ambiente, edilizia e commercio, Sicurezza, Protezione Civile, Infrastrutture per la accessibilità, Politiche comunitarie ed euromediterranee, Internazionalizzazione

Raffaele Tantone sposato, genitore di due figli di 3 e 12 anni, laureato in Giurisprudenza con il massimo dei voti ha conseguito l’abilitazione alla professione forense ed ha avuto esperienze lavorative nella pubblica amministrazione in Regione Basilicata Ufficio Europa dell’Amministrazione provinciale di Matera. Da 10 anni si occupa di mutui e finanza agevolata per le famiglie e le imprese. Attualmente è dipendente presso la filiale di Matera della Banca Monte dei Paschi di Siena. Iscritto al Psi sin da ragazzo, ha svolto gli incarichi di responsabile Organizzazione nazionale e di responsabile Esteri della federazione dei giovani socialisti e poi responsabile nazionale Ambiente e Dissesto idrogeologico.

Lucia Summa



AMBIENTE E SOSTENIBILITA’: Igiene urbana e sanità pubblica, politiche per la sostenibilità e per la tutela ambientale, impianti cimiteriali, Diritti e benessere degli animali, Parchi e verde pubblico

Maria Lucia Summa, 48 anni, residente a Matera da 15 anni, madre di 2 ragazzi uno di 14 l’altra di 8 anni. Laurea in Scienze Geologiche Voto 110/110 e lode presso l’Università degli studi della Basilicata. Funzionario Arpab a tempo indeterminato dal 2003. Dal 2005 al 2020 in organico presso l’ufficio Suolo e Rifiuti dell’Arpab di Matera dove ha svolto attività istruttoria inerenti i procedimenti ambientali, di caratterizzazione, bonifica e Messa in sicurezza, campionamento di matrici ambientali. Collaborazioni con il CNR di Tito. Componente di gruppi di lavoro tra cui l’Istituto Superiore per la Protezione la Ricerca Ambientale, con il Ministero o il Tavolo Tecnico della cabina di regia interistituzionale della Regione Basilicata per le attività di bonifica del Sito di Interesse Nazionale Val Basento. Componente del gruppo per la definizione Criteri per la elaborazione di piani di gestione dell’inquinamento diffuso. Componente della rete nazionale SNPA per i siti contaminati.

Giuseppe Digilio



ATTIVITA’ PRODUTTIVE: Sviluppo economico, Attività commerciali, artigianali e industriali, Agricoltura, Imprese sociali, Cooperazione, Politiche attive del lavoro, Eventi e spettacoli, Fiere e Mercati, Statistica, Censimenti, Anagrafe e stato civile, servizio elettorale, protocollo

Nato a Matera il 21/06/66, sposato con due figli di 29 e 24 anni. Diploma di Istituto tecnico per le industrie meccaniche. Giornalista pubblicista, esperto di marketing e comunicazione. Lavora a tempo indeterminato come direttore marketing di Agribiosana spa, società di ricerca e sviluppo tecnologico. Presidente nazionale di Confiva, confederazione a tutela delle partite iva. Ha fatto studi di sociologia della comunicazione di massa e ha una impresa di consulenza di marketing dal 1989.

Rosa Nicoletti



CITTA’ TERRITORIO: Pianificazione urbanistica, Governo e gestione del territorio, Politiche abitative, Edilizia pubblica e privata, Qualità urbana

Classe 1981, si laurea a Milano nel 2006 in Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale. Si forma a Roma nello studio di Vezio De Lucia. Acquisisce nel tempo esperienza e competenza nel campo della progettazione urbana, programmazione strategica, gestione dei conflitti ambientali, ricerca sociale e intermediazione culturale. È promotrice di percorsi partecipativi di accompagnamento alle politiche pubbliche, grazie alla collaborazione con associazioni e movimenti culturali e politici, tra gli ultimi Coalizione civica per Matera.

Giuseppe Sarli



POLITICHE SOCIALI E SPORT: Città solidale e del Capitale sociale, Politiche per le persone, Pari opportunità e differenze di genere, Politiche per la scuola, Integrazione, Contrasto alle discriminazioni, Tutela dei diritti umani, della pace, della solidarietà, dell’accoglienza e dell’immigrazione, Contrasto alla Povertà, Diritto alla salute, Politiche dello sport e degli impianti sportivi. Politiche per il Terzo settore

Nato a Castellana Grotte il 06/03/1974. Diploma universitario in Ingegneria dell’ambiente e delle risorse conseguito nell’anno 2000. Iscritto all’ordine degli Ingegneri di Matera da novembre 2002; Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Matera per il quadriennio 2005-2009. Si occupa di consulenza aziendale in materia di gestione dei rifiuti, di formazione professionale e di consulenza nella partecipazione a bandi e avvisi pubblici relativi a finanziamenti regionali; si è occupato inoltre di piccoli interventi edilizi privati e docenze in materia di sicurezza sul lavoro e ambientale. Cofondatore nel 2017 della A.s.d. Arcieri dei Sassi, con cui svolge anche funzioni di supporto tecnico e logistico ed ufficiale di gara per lo svolgimento di gare di tiro con l’arco.

Graziella Corti



OPERE PUBBLICHE: Programmazione e realizzazione delle opere pubbliche, Infrastrutture, Manutenzione e decoro urbano, Stazione unica appaltante, Politiche energetiche, Illuminazione pubblica e Servizi a rete

Materana, si laurea al Politecnico di Bari, Facoltà di Architettura nel 2006. Nel 2007 viene chiamata nello studio internazionale di Architettura Foster + Partners, dove lavora su progetti di grande scala come l’Ospedale Circle Bath e l’aeroporto Kuwait International. Dal 2012 collabora con la Cardiff University, Welsh School of Architecture ed è tutor del workshop internazionale Vertical Studio, che le permette di realizzare gemellaggi tra Matera e Cardiff. Negli ultimi anni torna nella sua città, dove attualmente svolge la propria attività professionale, in continuo rapporto con l’Europa.



DELEGHE DEL SINDACO: Turismo. Pianificazione strategica, Osservatorio ambientale, Consulta agricola, Beni e produzioni culturali, Cinema, Personale, Matera 2019