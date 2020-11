Messaggio recepito dall’Amministrazione comunale di Matera, guidata dal sindaco Domenico Bennardi, sulla necessità di favorire la buona architettura e la qualità urbana, attraverso una “commissione” – da costituire con una selezione pubblica- da intendere come organismo ”consultivo” aperto alla città. Ed è quanto emerge dalla nota congiunta diffusa dagli assessori alla Città e Territorio, Rosa Nicoletti, e alle Opere Pubbliche Rosa Nicoletti, dopo l’intervento di alcuni concittadini che in passato avevano sollevato la questione https://giornalemio.it/cronaca/matera-e-la-bella-architettura-salviamola/. E gli amministratori, nel confermare l’avvio di una fase nuova per una auspicata stagione di dialogo e confronto, indicano le finalità dell’Osservatorio che nella fase di avvio sarà telematico. Poi il luogo fisico di elaborazione, come è giusto che sia, denominato Urban center “come luogo fisico e simbolico di partecipazione permanente della e per la città”. Non conosciamo i tempi di attuazione di quanto annunciato. Ma la volontà di fare c’è e va apprezzata. Nel frattempo si attende anche un cambio di passo e di trasparenza rispetto al passato nel pubblicizzare progetti, interventi, alcuni dei quali – ne siamo stati testimoni- conosciuti solo dagli addetti ai lavori o venuti fuori, per interessi svariati, in fasi cruciali dei dibattiti di commissione ( da istituire) o dei lavori consiliari. Anche su questi aspetti attendiamo una nuova stagione di trasparenza e confronto.

MATERA MERITA QUALITA’ ARCHITETTONICA E PARTECIPAZIONE

Intervento degli assessori Nicoletti e Corti

Una città che ha l’obiettivo di garantire la qualità del suo ambiente e del suo paesaggio e la valorizzazione della sua identità, non può ignorare l’esigenza di istituire una nuova Commissione per la qualità architettonica e del paesaggio. Un organo consultivo da costituire attraverso una procedura trasparente, con avviso pubblico fra professionisti che dimostreranno di aver svolto attività attinente la pianificazione, la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia e urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali e di aver maturato una qualificata esperienza, nel pieno rispetto delle norme.

È la storica tradizione materana che ce lo impone, quella che ci ha lasciato una grande eredità culturale, materiale e immateriale, che non va solo difesa, ma valorizzata e tramandata alle nuove generazioni.

La contemporaneità e le trasformazioni che l’hanno investita hanno mostrato l’inadeguatezza della tradizionale concezione della progettazione che parte dall’alto. La scarsità delle risorse pubbliche, la molteplicità delle istanze sociali – espresse e latenti – la complessità dei problemi, impongono un cambiamento di rotta e di prospettive.

La cura della qualità urbana è obiettivo programmatico centrale di questa Amministrazione

che va incardinata nei processi decisionali per la città, cui la comunità deve poter prenderne ed esserne parte: in una parola partecipare.

Questo obiettivo presuppone la messa in campo di due atteggiamenti: l’apertura e la fiducia.

Apertura alla pluralità degli interessi del nostro territorio, per articolare le soluzioni anche nella gestione dei conflitti. La fiducia per rifondare un nuovo patto sociale in cui gli amministratori, i tecnici e i cittadini si fanno carico insieme delle sfide che ci vedranno protagonisti, nell’ottica di accrescimento dell’iniziativa e della responsabilità della comunità.

La qualità è una grandezza che sfugge alle misurazioni, ma che può crescere con lo scambio delle informazioni, delle idee, con la stimolazione di processi creativi, tenendo aperto il dibattito sui temi del nostro territorio. La sua cura deve essere un compito di tutti noi, per promuoverne la bellezza in uno scenario di sostenibilità: buono, pulito e giusto. In questo senso la Giunta Bennardi è già al lavoro per la costituzione di un Osservatorio territoriale permanente, che nella fase iniziale sarà telematico, aperto alla cittadinanza, alle associazioni, alle scuole, agli ordini professionali, all’università, agli operatori del settore, con l’auspicio che si apra una nuova stagione di dialogo e di crescita.

Inoltre in un orizzonte di medio termine si prevede di istituire un Urban center come luogo fisico e simbolico di partecipazione permanente della e per la città.

Gli Assessori

Città e territorio, arch. Rosa Nicoletti

Opere pubbliche, arch. Graziella Corti

Matera, 6 novembre 2020