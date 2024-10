Giunta Bennardi al capolinea. Arriva il commissario

Non era mai accaduto prima d’ora nella storia della politica materana, che lo scioglimento anticipato di un consiglio comunale sia stato ufficializzato fuori dal consesso consiliare. Sono stati di parola i diciassette consiglieri comunali di Matera – di fatto la maggioranza dell’assemblea – che hanno firmato nel pomeriggio, nello studio del notaio Vincenzo Ianaro , le loro dimissioni dall’incarico. A comunicato gli stessi consiglieri all’uscita dallo studio notarile. I dimissionari appartengono a Fratelli d’Italia, Forza Italia, Pd, Matera civica, Volt, Matera 3.0 e alla Lega.



Domani mattina, 22 ottobre, due dei consiglieri delegati protocolleranno l’atto

firmato oggi alla segreteria del Comune, avviando di fatto la

procedura di scioglimento anticipato del consiglio comunale. Sarà il Prefetto, Cristina Favilli, a nominare i commissari e i subcommissari come era capitato nel 1993 con la seconda giunta guidata dall’ex sindaco Francesco Saverio Acito e nel 2009 dall’ex primo cittadino Emilio Nicola Buccico. Tra i consiglieri che hanno firmato le dimissioni abbiamo registrato nel complesso soddisfazione per il risultato raggiunto ma, allo stesso tempo, rammarico per quanto si sarebbe potuto se da pare della giunta Bennardi ci fossero stati disponibilità e apertura per un confronto sulle cose da fare, magari lavorando sulle priorità di fine legislatura. Per la politica, come è prassi, lo scioglimento anticipato di una consiliatura è una sconfitta. Serve tanto senso di responsabilità e amore per la città per governare. Si riparta da qui per la costruzione di coalizione e candidature a sindaco per la Municipalità materana.

IL COMMENTO DI VOLT



COSI’ BENNARDI HA TRADITO MATERA E LA PROMESSA DI CAMBIAMENTO

Erano così attaccati alle poltrone che per quattro anni sono stati capaci davvero di tutto: l’obiettivo, evidentemente, non era stato quello di dare un futuro – e nemmeno un presente – alla città, bensì a se stessi. Ecco perchè è caduto il sindaco Bennardi, portandosi appresso quelli che sappiamo essere i suoi mandanti: l’ex vicesindaco ed ex candidato alla carriera politica; un ex sottosegretaria; un sopraggiunto ex politico ed ex avvocato; senza dimenticare qualche pseudo progressista particolarmente a suo agio in una aggregazione impossibile che ha messo insieme di tutto, dalla Lega ai Verdi.

Senza nessun progetto per la città; una città che si sarebbe dovuta trovare all’apice del suo prestigio, piena di opportunità, e che invece si è ritrovata ferma, immobile, debole in tutti i rapporti istituzionali.

Lo avevamo detto. E sì, possiamo permetterci di dire che glielo avevamo detto. Lo avevamo detto a Bennardi che non si fa politica e non si fa il sindaco in questo modo, dimenticandosi di difendere Matera, perchè nel frattempo non solo non hanno prodotto nulla di nuovo, ma hanno mandato all’aria anche quello che già c’era: la Casa delle tecnologie è un colossale fallimento, costato milioni di euro e sul quale indaga la guardia di finanza; lo sviluppo turistico è affidato alla buona volontà degli operatori; abbiamo perso la sede del Cnr; abbiamo perso la scuola di cinematografia; lavori pubblici assolutamente fermi, se non qualche progetto che aveva fatto partire la precedente Amministrazione; non sono stati capaci di terminare nemmeno un campetto di calcio come quello di La Martella; per non parlare dello stadio XXI Settembre-Franco Salerno, un progettino minimalista e lavori che non sono mai iniziati.

Hanno pensato di coprire il vuoto, l’incapacità, il nullismo, con i selfie davanti ai cestini della spazzatura.

È l’epilogo del tradimento a Cinque Stelle: tradimento dei valori, della lealtà, della fiducia che i materani avevano dato a Bennardi, e noi di Volt, siamo tra quelli che quattro anni fa ci avevano creduto.

Avevamo creduto nel rinnovamento della classe politica, nel cambiamento e nelle competenze. Lo avevamo detto che così non poteva funzionare.

Siamo quelli che quattro anni fa hanno vinto le elezioni, ma piuttosto che rinunciare agli impegni di cambiamento, di rinnovamento e di competenza presi con la città, abbiamo preferito rinunciare alle poltrone.

Rivendichiamo orgogliosamente quelle scelte, perché il tempo ci ha dato ragione dei sacrifici e anche dell’umiliazione di vedere alcuni eletti andare via in ragione di uno squallido scambio che era sotto gli occhi di tutti.

Continueremo a difendere Matera, come abbiamo fatto in questi anni.

Per amministrare Matera – città unesco, capitale europea della cultura, capoluogo di provincia – non basta il populismo, non è un gioco per sprovveduti dilettanti allo sbaraglio. Vogliamo costruire un progetto politico fondato su una visione, sulle competenze e su persone serie, che fanno politica non per avere, ma perché hanno un sogno: Matera, da grande.

Matera, 21 ottobre 2024 Il Coordinamento di Volt



L’INTERVENTO DEL CONSIGLIERE REGIONALE MICHELE CASINO ( Forza Italia)

“ Le dimissioni contemporanee dei 17 consiglieri comunali della città di Matera ratificate poco fa

dinanzi ad un notaio, segnano la fine dell’esperienza amministrativa di Domenico Bennardi e della

sua maggioranza, aprendo così la strada per un nuovo percorso politico in favore della città”

Nel corso delle elezioni comunali del 2020, avevo più volte parlato dell’importanza strategica del

momento elettorale, sottolineando quanto significativo sarebbe stato questo quinquennio ai fini di

una rinnovata stabilità e governabilità della città, in un contesto che ci vedeva proiettati nel post

Matera 2019, con tante sfide che necessitavano di una speditezza amministrativa, ma mi sia

consentito, sopratutto di una visione di insieme circa il futuro della città che, nei fatti, è

completamente mancata.

Avremmo dovuto compiere dei passi in avanti, invece siamo tornati indietro di molto, paralizzando

di fatto lo sviluppo e la crescita della città.

Il sindaco Bennardi e la sua maggioranza composta dal Movimento 5 stelle, PSI – Verdi, Volt ed

altri movimenti civici, hanno dimostrato sin dai primi mesi di legislatura una manifesta

inadeguatezza al ruolo frutto, evidentemente, di una generalizzata inesperienza politica ed

amministrativa, a cui non è seguita neppure quella giusta dose di umiltà che sarebbe stata invece

quanto mai necessaria.

Del programma politico proposto sui palchi in campagna elettorale non vi è stata traccia in questi

anni, a partire dalle scelte di metodo che tutto hanno rappresentato tranne che un cambio di

passo rispetto al passato, con determinazioni che hanno fatto discutere sin da subito.

Penso alla composizione dei vertici dello staff, passando per i continui cambi di giunta che hanno

prodotto addirittura 4 esecutivi differenti in 4 anni, praticamente una crisi ogni 12 mesi che ha

paralizzato per lunghi tratti la vita politica della città impedendone il suo ruolo naturale di

locomotiva del Sud.

Nei primi mesi della legislatura che oggi volge al termine, per voce del Sindaco venivano

addossate ripetutamente ai governi cittadini precedenti, le responsabilità circa lo stato di salute

della città, come se scaricare sul prossimo evidenti limiti politici propri potesse essere la soluzione

nel lungo periodo.

Guardando le scelte compiute, questa amministrazione è stata capace di recepire la maggior

parte dei progetti precedentemente programmati e tanto contestati in campagna elettorale proprio

dall’ex sindaco, facendoli diventare quasi un vanto per la maggioranza che oggi saluta

definitivamente il governo della città.

Ma cosa è mancato davvero in questi anni alla città, e per quale motivo quest’oggi, grazie ad un

gesto di responsabilità istituzionale di 17 consiglieri comunali, può davvero ricominciare una

nuova stagione di ricostruzione e di rilancio per Matera?

Il Sindaco, se guardiamo i numeri che gli assegnavano una maggioranza in consiglio granitica,

non è riuscito innanzitutto nel compito di tenere insieme la sua squadra, perdendo per strada

componenti della sua coalizione dai primi giorni della sua esperienza a palazzo di città.

È mancata evidentemente la politica e la sua capacità di unire e non di dividere.

Basta recepire gli animi dei cittadini dalle periferie al centro urbano per cogliere la contrarietà

diffusa rispetto alle scelte compiute da questa amministrazione nel corso di questi anni.

“ Questa è di sicuro la peggiore amministrazione di sempre”, è stata questa la frase che ho

ascoltato a più riprese dai cittadini in questi mesi, delusi dinanzi all’evidente stato di immobilismo

di cui si è resa protagonista l’amministrazione grillina.

Non si è stati carenti semplicemente nella programmazione a medio e lungo termine, e penso al

turismo, agli eventi, alle infrastrutture, al decoro urbano o semplicemente alla gestione del

patrimonio pubblico, ma è mancato altresì il rapporto con l’ordinaria amministrazione.

Per non parlare del semplice dialogo con i cittadini quanto mai necessario in una comunità come

la nostra, il quale è venuto completamente meno in questi 4 anni.

Insomma oggi siamo dinanzi ad una comunità molto più divisa e debole di quella eredita nel 2020

dalla coalizione guidata dal Sindaco Bennardi e questo, sia chiaro, sopratutto per colpa di chi

forse bene avrebbe fatto, anche per preservare quel decoro personale sempre nobile in politica,

nel fare un passo di lato molto prima.

Quando non ci sono più le condizioni per governare è giusto ridare la parola ad i cittadini, e non

invece tentarne di ogni pur di tirare a campare sacrificando il destino della città.

Oggi, con la nomina del Commissario Prefettizio a cui rivolgo i miei sinceri auguri di buon lavoro,

si apre una nuova fase per la città.

Per quanto concerne la coalizione di centro destra, sono certo che sapremo ritrovarci tutti attorno

ad un progetto chiaro e credibile, che sappia parlare ad ogni singolo cittadino, per riprendere quel

cammino di crescita e sviluppo di cui Matera ha tanto bisogno.

Occorrerà la giusta dose di maturità da parte di ogni singola componente della nostra compagine,

aprendosi al contempo alla società civile che, dopo questa triste esperienza cittadina, avverte

l’esigenza di dare un contributo qualificato al futuro governo cittadino.

Questo è il tempo del metodo da individuare per un nuovo inizio, che guardando alle esigenze

della città deve essere tracciato, per offrire alla comunità un programma di governo stabile ma

sopratutto immediatamente pronto a partire, che sappia essere interpretato dalle donne e gli

uomini di buon senso che hanno davvero a cuore il futuro di questa città.

Forza Italia c’è ed è pronta a fare la sua parte, nell’esclusivo interesse di Matera.