Se il presidente della giunta regionale di Basilicata, Vito Bardi, fosse stato ”autonomo” nelle scelte e nelle decisioni sin dal suo insediamento ci saremmo risparmiata la sequenza di giudizi, inconcludenze, errori e di un bilancio deficitario (usiamo un eufemismo) che è un dato oggettivo. E nemmeno i tavoli romani, dal quale dipendono tutti i partiti della coalizione di centro- centrodestra, hanno portato a una svolta. Anzi. Il clima di attesa non ha giovato e se arriverà una ciambella di salvataggio dal consiglio avremmo maggiore chiarezza e chissà uno scossone. Visto che i problemi sono tutti lì con la crisi economica, il taglio dei servizi di base, a cominciare dalla Sanità che non può attende il Pnrr per arrivare a limiti accettabili. Case della salute, ospedali di comunità, ma con quale personale visto che i concorsi e gli avvisi sono poco appetibili, come ha dimostrato l’investimento per una facoltà di medicina che era e resta non prioritaria per le esigenze della Basilicata. Un paradosso visto che una eccellenza come il Crob avrebbe bisogno di ben altri investimenti. Il coordinatore regionale dei Popolari Iniziativa Lucania , Pasquale Tucciariello, che elenca tutto quello che è rimasto al palo sulle cose da fare, giudica positivamente la decisone di azzerare la giunta. Ma attende i fatti e una svolta. Su questo siam devoti a San Tommaso…Tra un anno le politiche e chissà, le regionali.



Bardi riparte con una nuova Giunta.

E’ un segnale che riteniamo fortemente positivo dopo circa tre anni di amministrazione regionale col centrodestra oggettivamente deludente. I forti segnali di delusione si sono verificati nei vari settori che hanno mancato di scelte qualificanti e di cambiamenti significativi. Riteniamo che i cambiamenti promessi non sono stati prodotti. In agricoltura e forestazione, settori trainanti dell’economia regionale (ricordiamo che su 10mila kmq il 90 per cento è territorio montano e collinare), continuano ad essere in sofferenza i settori agroalimentare e forestazione. In chiave turistica era stato paventato un rilancio del Vulture e di Monticchio attraverso il Parco che invece è stato inspiegabilmente e colpevolmente commissariato per la seconda volta e tale scelta scellerata ha prodotto danni per gli operatori turistici di Monticchio. Per le infrastrutture viarie le strade rotte erano e frantumante sono e progetti di grandi arterie anche ferroviarie (pensiamo alla transcollinare Matera-Maratea, alla quarta corsia Potenza-Candela, all’elettrificazione della rete ferroviaria Potenza-Foggia) non risultano essere state messe nell’agenda della politica regionale. Dal Crob non arrivano segnali positivi, tutt’altro: lì si continuano a regalare soldi in nuovi incarichi di funzioni che mal si addicono alla perdita di attrazione dell’ospedale e di incassi.



Pensiamo che la politica regionale manchi di un disegno politico complessivo non solo e non tanto per responsabilità dei singoli assessori regionali ma per responsabilità delle segreterie politiche dei partiti di maggioranza (ma anche le minoranze rappresentate in Consiglio regionale non sono messe bene) che non dibattono temi e problemi, non individuano progetti e soluzioni, non si assegnano alcun ruolo di promozione del territorio per renderlo più attrattivo, più fecondo, più dinamico, più produttivo. Il presidente Bardi ha ragione: il Covid ha rallentato, l’iniziativa amministrativa e sicuramente anche l’iniziativa dei partiti. E speriamo che non si rallenti ulteriormente per questa guerra in Ucraina che ci tiene sulle spine. Ma bisogna guardare avanti. Avere azzerato la Giunta è un segnale forte, molto forte e coraggioso. Altrettanto coraggio occorre ai partiti di maggioranza individuare nuovi soggetti alla guida della Regione e favorire studio analisi soluzioni progetti in grado di dare una spinta formidabile all’economia regionale per fronteggiare il fenomeno, allarmante, dello spopolamento. Questo si chiede a Bardi.

Pasquale Tucciariello, coordinatore regionale