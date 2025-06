Giunta a Matera? Pittella: ‘’… Immagino che Nicoletti stia studiando’’

Non si è sbilanciato -e né poteva essere diversamente- il leader di Azione in Basilicata, Marcello Pittella, e presidente del consiglio regionale , su un possibile coinvolgimento ( così i rumors provenienti dal centrodestra regionale ndr) del suo partito e in generale dei ‘’centristi’’ per consentire al sindaco di Matera Antonio Nicoletti di poter governare, visto che può contare solo su 11 consiglieri. E a margine della presentazione, tenutasi a Potenza. dell’opera in due volumi dell’archeologo Antonio Pecci “Fortificazioni e sistema di difesa tra IV e III secolo. a.C. in Basilicata”, Pittella ha risposto alle domande dei giornalisti sulla oggettiva situazione di ‘’anatra zoppa’’ nel quale si trova attualmente il neo primo cittadino di Matera. Lo ha fatto ricordando- come aveva già fatto il candidato sindaco della coalizione riformista Roberto Cifarelli https://giornalemio.it/politica/cifarelli-attende-convocazione-consiglio-comunale/ – che occorre rispettare la volontà degli elettori. “Intanto -ha detto Pittella-noi dobbiamo rispettare- il voto popolare: in prima battuta ha premiato la coalizione guidata da Cifarelli e le ha dato la maggioranza (di 18 consiglieri). E dobbiamo rispettare il voto dato a Nicoletti (che si è imposto con 709 voti in più rispetto a Cifarelli ndr)”. Ricordiamo che Azione a Matera ha eletto tre consiglieri (Angelo Lapolla, Roberto Suriano e Adriana Violetto), nella coalizione che ha sostenuto Roberto Cifarelli, e annovera tra le sue fila Adriana Violetto che è stata in assoluto la consigliera più votata con 776 preferenze. E che alla Regione fa parte della maggioranza che sostiene la giunta di centrodestra guidata dal presidente Vito Bardi. “Immagino che Nicoletti, a cui rivolgiamo ancora una volta gli auguri di buon lavoro – ha aggiunto Pittella – stia studiando e che la coalizione che ha sostenuto Cifarelli manterrà la sua compattezza, il suo progetto ‘civico’ per la città di Matera e ascolterà le ipotesi e le proposte innanzitutto programmatiche e poi di governo che vorrà fare Nicoletti”. La palla, la parola ad Antonio Nicoletti quando la situazione sarà più chiara e interverrà in consiglio comunale. Nel frattempo l’anatra zoppa cerca di muovere i primi passi guardandosi intorno, lanciando un preciso richiamo per quanti in qualche maniera vorranno aiutarla a superare l’handicap del primo starnazzare .