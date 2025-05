Giuli si impegna per Matera e incontra Mel Gibson

Il Ministro della Cultura Alessandro Giuli ha annotato su richieste e sollecitazioni venute dal presidente della Fondazione Zetema, Raffaello De Ruggieri, e dal presidente della giunta regionale di Basilicata Vito Bardi, quanto a Zona economica speciale per la cultura, centro di cinematografia e altre opportunità da valutare e farà sapere tempi e modi di intervento del Ministero. E del resto non poteva che essere così. Ma ha trovato anche tempo e modo per incontrare il regista e attore statunitense Mel Gibson in zona per la scelta delle location dove girare ”Resurrection”, il seguito di ” The Passion of Christ”.



