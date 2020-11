Intrallazzatori, affaristi della politica dei compromessi, che come avvoltoi sono pronti a fare gli affari propri quando ci sono calamità (terremoti, alluvioni) o pandemie dalla primigenitura equivoca e dal percorso altalenante, tra omissioni e programmazioni volutamente precarie, come la pandemia-epidemia da virus a corona covid 19 sono lì nell’ombra da sempre, con la sponda politica trasversale di turno, per tirare fuori il massimo dalla situazione propizia…Sia che si tratti dell’approvvigionamento di strumenti e ausili quotidiani e sia di quelli che dal prossimo anno a quelli a venire interesserà forniture e somministrazioni da milioni di euro e dollari per i vaccini. E allora se trasmissioni tv come ” Report” che possono contare sull’ottimo e prezioso lavoro del giornalismo di inchiesta internazionale, che ha fatto scoprire tante pagine buie della corruzione del BelPaese, tirano fuori per tempo quello che è accaduto in Lombardia nella fornitura (acquisto prima e donazione poi) di materiale sanitario tra amministratori regionali e una azienda collegata a parenti stretti, oggetto poi di indagine della Magistratura locale, e allora non c’è che da ringraziare chi ha la schiena dritta e sta in trincea. E così per la malasanità. Stiamo al covid 19 in altre regioni dai colori fluttuanti, percorrendo lo Stivale, o sulle ”Osservazioni” pubblicate in un dossier realizzato in Italia da un pool di esperti dell’Oms circa i ritardi e il copia incolla del piano di pandemia datato del BelPaese con tutte le responsabilità e irresponsabilità di vertice della Sanità ministeriale italiana. Potremmo continuare visto che siamo fedelissimi di tutte o quasi le trasmissioni ”verità” di RaiTre e di Report in particolare, da quando era condotta da Milena Gabbanelli denunciata a più riprese, ma uscita indenne nei diversi procedimenti giudiziari. A Sigfrido Rannucci e al suo staff l’invito a stare al loro posto, nonostante i silenzi e le minacce di denunce venute nel corso di inchieste (dalla Lombardafilmcommission ai silenzi o alla ipocrite giustificazioni sulla inefficace e inaffidabile APPimmuni, alle etichettature sul grano duro Unione europea non Unione Europea) che hanno alzato pìù di un velo sui quei settori. Informazione, corretta naturalmente, e legalità vanno insieme e sono un baluardo della democrazia, nonostante gli inviti a ”non disturbare il o i manovratori”. Tutti davanti alla Tv e non solo lunedì 16 novembre , ma sempre. E Passa parola per il messaggio che gira sui social ” Stanno tentando di far chiudere la trasmissione di Sigfrido Ranucci ‘Report’, adducendo che la gente non lo guarda. Dimostriamo il contrario guardando tutti la sua trasmissione. Se puoi condividi questo messaggio”. E a supporto di quanto diciamo anche alla Rai, che riporta sui suoi siti ” L’inchiesta in tv Report 2020 Italia -Il programma che ha fatto la storia nell’ambito del giornalismo investigativo in tv. Sigfrido Ranucci e la squadra di Report ancora una volta in prima fila con inchieste e approfondimenti su politica, economia e società”. Difendere il pluralismo del servizio pubblico dai tentativi di imbavagliare, contenere o sopprimere una delle poche voci di inchiesta e di denuncia che sono nel Paese e o a livello territoriale. E non dimenticate la Costituzione. Se la leggessero quanti a parole dicono di difenderla, preferendo seguire trasmissioni alienanti o ”demenziali” come ripete una nota canzone di Battiato, l’Italia avrebbe ridotto e di molto gli effetti della Questione Morale. Ricordate la denuncia di Berlinguer e di Moro?…Dopo oltre 40 anni è cambiato poco.