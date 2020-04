Le ”protezioni” per il virus a corona stanno diventando un bene di prima necessità e quindi vanno inserite nel ”paniere” per il controllo dei prezzi. Lo diciamo ai rappresentanti d Governo, al presidente Giuseppe Conte, e alle tre anime che compongono l’esecutivo M5S, Pd e Italia Viva, alle opposizioni e alle associazioni imprenditoriali che devono fare i conti con una voce di spesa sempre crescente in materia di sicurezza: mascherine, tute, gambali, visiere, schermi in plastica, prodotti di sanificazione dall’amuchina all’alcol denaturato ai detersivi. Materiali che stanno subendo una impennata dei prezzi, anche sul web oltre che in negozio, ma che diventeranno fondamentali quanto pane, latte e altri generi di prima necessità. Servono controlli e ”sanzioni” anche penali per chi gioca alla speculazione. Dice bene Maurizio Bolognetti, segretario dei radicali lucani di Basilicata,al 30° giorno di sciopero della fame per una filiera di temi di giustizia, trasparenza, democrazia rimasti finora senza risposte, che la cosa bloccata ed esprime quasi sorpresa- ma incazzandosi allo stesso tempo. che il commissario della Protezione civile Domenico Arcuri abbia scoperto come il prezzo delle mascherine ”usa e getta” sa passato da 10 centesimi a 5 euro. Dove vive? E Arcuri è lo stesso dirigente dell’APPlicazione Immuni, che ha destato perplessità sulla leggerezza- è la parola giusta- con la quale si gestiranno i dati (nelle mani di privati) sensibili di milioni di Italiani https://giornalemio.it/cronaca/app-immuni-dal-grande-fratello-covid-19-attenzione/

Il Presidente del consiglio dei Ministri Giuseppe Conte ripete che l’uso della APP sarà facoltativo fino all’arrivo del vaccino, ma Arcuri nelle dichiarazioni di ieri ha ribadito che l’alternativa alla APP è quella di restare chiusi in casa, L’APP è un business e questo era ed è chiaro. Ma con la libertà e i diritti dei cittadini non si scherza. In che mani siamo finiti? Dove sono i soloni, senza poteri, delle Authority e via elencando. In Quarantena? Che il 25 aprile sia un momento di difesa delle libertà e della Costituzione.

IL COMMENTO DI MAURIZIO BOLOGNETTI

Azz, Arcuri si è accorto che le mascherine son passate da 10 centesimi a 5 euro. Reitero la domanda più volte formulata: cosa stanno facendo per stroncare speculazioni infami e vigliacche? Dov’è il garante dei prezzi. Provassero a scendere dall’olimpo e andassero in una farmacia o in un supermercato. Risalissero la catena fino ad arrivare a distributori e produttori. Non è difficile individuare gli sciacalli che si comportano come quelli che in occasione di un terremoto vanno a derubare i morti sotto le macerie. Quanto al SSN ci dicessero cosa stanno facendo per ripristinare in concreto l’art. 32 della Costituzione. Insisto: i malati non Covid di fatto sono stati privati di assistenza. Sono trascorsi tre mesi dal dichiarato stato di emergenza. È giunto il momento di dare risposte.