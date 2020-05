Come da qualche settimana ogni giovedì, alle 18.30 torna l’appuntamento con Idee per Matera, le riflessioni sulle esigenze della città organizzate dall’associazione Medeura e da Volt Matera.

In questa occasione, di giovedì 28 maggio 2020, si parlerà di bisogni e solidarietà, attività che riprendono, spiragli per il turismo, spazi culturali per l’estate che si avvicina, Festa della Madonna della Bruna ed altro.

Ospiti della puntata saranno l’attrice Lia Trevisani, l’avvocata Isa D’Alessandro, l’ex presidente del comitato festa della Bruna Francesco Loperfido, il presidente dell’associazione Angeli del Carro Mariano Iacovone, la presidente della Caritas Anna Maria Cammisa e l’imprenditore Lorenzo Iacovone.

A coordinare il webinar saranno i padroni di casa, il presidente dell’associazione Medeura Vincenzo Santochirico e il coordinatore di Volt Matera Eustachio Follia.

L’incontro, che come i precedenti appuntamenti sarà trasmesso in diretta sulla pagina facebook di Volt Matera.