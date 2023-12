Giovanni, la cabina di regia della Basilicata è a Roma…

…e non da adesso, visto che decisioni economiche, politiche ed elettorali sono oggetto di confronto anzi, di trattative, nella capitale . Lo abbiamo visto per la nomina di Angelo Chiorazzo, per il centrosinistra ( di Sinistra c’è poco o nulla) , e per il centro destra (che ha all’interno pezzi del vecchio centrosinistra) sia ai compromessi nazionali per confermare o far saltare la riconferma del presidente uscente Vito Bardi. La Basilicata conta poco o nulla, aldilà dei ‘desiderata” individuali per riconferme o candidature per i prossimi scenari. E allora, caro Giovanni Angelino, con Matera nel cuore, che continua- e fa bene- a chiedere che ci sia autonomia nelle scelte e un candidato presidente materano, di cosa ti meravigli. Chiediti piuttosto come mai non si sia levata una voce autorevole per sostenere il percorso dell’autonomia decisionale. Se c’è silenzio significa che sono tutti o quasi ”allineati e coperti”. Ritorniamo sulla sanità. Chiediti piuttosto come mai la Asm continua a chiudere i bilanci in passivo con le liste di attesa , i problemi di organici e la migrazione sanitaria che sappiamo. Se si fa ben poco il bilancio doveva chiudere a zero o a 500.000 euro? E su questo c’è un trasversale silenzio.. La gestione della sanità è tutta a Potenza nel contenitore unico dell’A.O.R. E su questo un silenzio di tomba. Chissà che una messa ad Requiem, prima delle elezioni regionali 2024 non cambi le cose. Pensaci e invita tutti.

LA NOTA DI ANGELINO:

Elezioni regionali 2024, candidato presidente Regione Basilicata non deve essere imposto da Roma, scelta spetta ai lucani. E Bardi garantisca il diritto alla salute a tutti i cittadini della Basilicata”

“Tutto in stand by per le le prossime elezioni regionali. Si continuano a fare nomi di possibili candidati alla presidenza della Regione Basilicata ma nessuna candidatura ufficiale. Nel centrosinistra non c’è un nome condiviso da tutti i partiti del cosiddetto “campo largo” mentre nel centrodestra si continua a litigare sul partito che avrà la facoltà di indicare il proprio candidato e di conseguenza Bardi è ancora in stand by per una possibile ricandidatura a presidente. Insomma, si tira a campare in attesa di chissà che cosa. Una situazione sgradevole quella a cui stiamo assistendo da mesi e pertanto voglio ribadire un concetto. Per quanto mi riguarda, e credo di poter esprimere un’opinione condivisa da tanti cittadini lucani, il candidato presidente deve essere scelto dai lucani, visto che dovrà governare la regione Basilicata per i prossimi cinque anni. Invece, alle soglie del 2024, dobbiamo assistere ancora a un fenomeno politico imbarazzante e umiliante per la terra di Basilicata. Ai vertici nazionali dei partiti voglio ribadire che in Basilicata non abbiamo l’anello al naso e il candidato presidente devono sceglierlo i cittadini lucani, non può essere imposto dall’alto solo perché i vertici nazionali dei partiti hanno deciso che devono spartirsi le candidature in base al consenso elettorale registrato alle precedenti elezioni.



Per quanto riguarda la nostra amata Basilicata, al presidente Bardi rinnovo il mio appello a lavorare seriamente per il rilancio della Sanità lucana. Ancora oggi non è possibile per i lucani usufruire dei servizi sanitari del vicino ospedale di Acquaviva delle fonti, un polo sanitario di eccellenza preferito agli ospedali lucani per la qualità dei servizi offerti.

Bardi sinora ha provato a conquistare i cittadini lucani in vista della prossima campagna elettorale con misure su gas e acqua. Misure importanti, per carità, ma la politica deve soprattutto garantire il diritto alla salute dei cittadini ed in particolare di quelli che non possono permettersi di ricorrere alla Sanità privata. E sulla Sanità c’è poco da aggiungere, visto che abbiamo più volte denunciato la situazione drammatica in cui versano i nostri ospedali, in particolare quelli di Matera e Policoro. Caro presidente Bardi, dimostri di amare davvero la sua terra e si impegni in questi ultimi mesi per la salute dei lucani perché i cittadini della Basilicata non si possono accontentare solamente di qualche sconto in bolletta.”