Giovani Europeisti Verdi chiedono chiarezza su perimetro partecipanti a primarie “Giovani per Matera”

I Giovani Europeisti Verdi di Matera in una nota che pubblichiamo a seguire, chiedono che sia fatta chiarezza sul perimetro delle primarie organizzate dal gruppo “Giovani per Matera” e scrivono: “Se è tutto, allora è niente: così non si costruisce futuro.

Come Giovani Europeisti Verdi di Matera abbiamo sostenuto con convinzione il percorso partecipativo dei 100 Giovani che ha portato all’organizzazione di “Matera Open City – l’hackaton sul futuro della città” che si terrà domani. Crediamo fermamente che la partecipazione attiva, l’ascolto della cittadinanza e l’apertura alle energie nuove, così come il processo delle primarie, siano strumenti fondamentali per costruire una politica più giusta, trasparente e vicina ai bisogni reali delle persone.

Tuttavia, non possiamo nascondere la nostra profonda delusione di fronte a certe candidature emerse in queste ore, che riteniamo distanti — per valori, per coerenza politica e per visione di futuro — dalle ragioni stesse che ci hanno spinti a partecipare a questo processo.

Noi crediamo nei valori del centro-sinistra: giustizia sociale, transizione ecologica, diritti, inclusione, trasparenza, lotta alle disuguaglianze. Valori che, a nostro avviso, vengono oggi messi a rischio da un quadro troppo misto e confuso, in cui alcune candidature appaiono, francamente, come una presa in giro. Non solo per noi, ma per tutti coloro che credono in un cambiamento autentico e credibile per la nostra città.

Per questa ragione, pur continuando a sostenere i percorsi democratici e partecipativi, non potremmo in alcun modo appoggiare una eventuale coalizione che si presenti incoerente, distante dai valori di centro-sinistra o guidata da figure lontane dalla nostra idea di futuro.

Non c’è innovazione possibile senza chiarezza politica.

Speriamo che questo momento di confronto collettivo possa servire a rimettere al centro le persone, le competenze e i valori. Noi ci saremo — con spirito critico, con la solita voglia di costruire qualcosa di radicalmente diverso, ma all’interno di un chiaro e dichiarato perimetro di centro-sinistra.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.