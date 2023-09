Giornate Lavoro Cgil su Sanità, automotive e transizione eco

Si comincia da Matera da domani 8 ottobre, in piazza San Giovanni, con un dibattito denuncia sulle carenze del sistema sanitario in Basilicata -che vanta responsabilità e irresponsabilità di ieri e di oggi- e si continua sabato 9 a Potenza su altri argomenti spinosi o di prospettiva se preferite in piazza don Bosco, su automotive e di tansizione eco. Le giornate del lavoro della Cgil servono a rafforzare confronto,impegno, lotta verso quanti non sentono, fanno finta di non sentire, per incapacità, scarsa autonomia decisionale ( le cabine di regia romane hanno aggravato la situazione) o clima da campagna elettorale per le regionali. Occasione per ascoltare, farsi una opinione e metterci la faccia quando si tratta di mobilitarsi che riguardano economia, stato sociale, servizi in una regione che perde residenti, le sue energie migliori: i giovani. Per loro finora annunci, bandi e pochi incentivi a restare in centri, compresi i capoluoghi di Potenza e Matera. Restano i concerti con i Krikka reggae a Matera e i 99 Posse a Potenza, per distrarsi dal grigiore di cifre, dati e dei tanti ”faremo e diremo”-

GIORNATE DEL LAVORO DELLA CGIL BASILICATA, PRESENTATA L’UNDICESIMA EDIZIONE

Giornate del Lavoro Cgil Basilicata – Un mondo Nuovo

XI Edizione

Matera – 8 settembre – piazza San Giovanni

Potenza – 9 settembre – piazza Don Bosco

Sanità, automotive e transizione ecologica i temi al centro della manifestazione

Mega (Cgil Basilicata): “Su sanità e transizione ecologica si gioca il futuro della nostra regione”

Esposito (Cgil Potenza): “Al ministro Urso chiederemo risposte”

Tornano anche quest’anno le Giornate del Lavoro della Cgil Basilicata – Un mondo nuovo, giunte all’undicesima edizione. Due giorni di partecipazione democratica e confronto sui maggiori temi dell’attuale dibattito politico locale e nazionale, per stabilire, insieme, le priorità che il governo regionale dovrà affrontare nei mesi a venire. L’appuntamento è a Matera venerdì 8 settembre in piazza San Giovanni e a Potenza sabato 9 settembre in piazza Don Bosco, con la partecipazione del segretario nazionale della Cgil, Maurizio Landini e del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Aldolfo Urso. A Matera il dibattito pubblico sarà incentrato su “Sanità e diritto alla salute delle persone e delle comunità” mentre a Potenza spazio a “Automotive e transizione ecologica”.

“Sanità e transizione ecologica sono i due temi rispetto ai quali dipende la prospettiva del futuro della nostra regione, nonché i due aspetti su cu negli ultimi anni si sono registrate le maggiori criticità – ha detto il segretario generale della Cgil Basilicata, Fernando Mega alla conferenza stampa di presentazione del programma oggi a Potenza – Nella giornata di Matera avremo modo di confrontarci anche su aspetti tecnici rispetto al tema sanità, grazie alla presenza del direttore generale Agenas e del presidente della fondazione Gimbe. Con i tagli previsti nella prossima manovra finanziaria la sanità pubblica rischia di collassare. Già oggi siamo al sedicesimo posto in Europa per spesa pro capite sulla sanità pubblica e senza investimenti regioni come la Basilicata si troveranno in serie difficoltà, molte delle quali già in atto se pensiamo all’elevata migrazione sanitaria e ai lunghi tempi delle liste di attesa. Proveremo a dare delle risposte nel quadro complicato e difficile per andare oltre un racconto della Basilicata non veritiero”.

Sulla transizione ecologica e sulle rivendicazioni della Cgil rispetto alla situazione dello stabilimento Stellantis di Melfi, Mega ha precisato che “non è una questione ideologica. Nonostante l’istituzione dell’area industriale di crisi complessa, a oggi non vi è stato alcun confronto con la Regione Basilicata, così come anche per la sanità. In questa mancanza di chiarezza apriamo quindi un dialogo che offriamo alla società lucana”.

“Chiederemo al ministro Urso risposte precise – ha aggiunto il segretario generale della Cgil di Potenza, Vincenzo Esposito – in quanto l’interlocuzione tra governo e Stellantis sta avvenendo senza il coinvolgimento del sindacato”. Esposito ha poi sottolineato come Le Giornate del Lavoro si inseriscano quest’anno nel cammino verso la manifestazione nazionale del 7 ottobre a Roma indetta dalla Cgil e il mondo delle associazioni contro il precariato, per la sicurezza sul lavoro, per la difesa e l’attuazione della Costituzione, contro l’autonomia differenziata e lo stravolgimento della nostra Repubblica parlamentare. “ Con la rimodulazione del Pnrr si sta verificando uno scippo delle risorse destinate al Sud proprio su quegli assi determinanti per il recupero delle periferie urbane, il welfare, i diritti sociali e civili. Passando dal finanziamento dei progetti agli incentivi alle imprese non verrà rispettato il tetto del 40% destinato al Sud. E anche di questo chiederemo conto al ministro”.

Come ogni anno la piazza di Potenza sarà aperta e partecipata, con la presenza di numerose associazioni. Previsti anche dei momenti musicali con il concerto dei Krikka Reggae a Matera e dei 99 Posse a Potenza.

Potenza, 6 settembre 2023

Programma:

8 SETTEMBRE

MATERA

PIAZZA S. GIOVANNI

ORE 18:00

SANITÀ E DIRITTO ALLA SALUTE DELLE PERSONE E DELLE COMUNITÀ

Introduce

Fernando Mega

Segretario Generale Cgil Matera

Intervengono

Daniela Barbaresi

Segretaria Nazionale CGIL

Serena Sorrentino

Segretaria Generale FP CGIL

Domenico Mantoan

Direttore Generale Agenas

Nino Cartabellotta

Presidente Fondazione GIMBE

Coordina

Giuseppe De Filippi

Vice direttore Tg5



ORE 21:30

CONCERTO KRIKKA REGGAE

INGRESSO GRATUITO

9 SETTEMBRE POTENZA

PIAZZA DON BOSCO

AUTOMOTIVE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

ORE 17:00

Introduce

Fernando Mega

Segretario Generale Cgil Basilicata

Intervengono

Michele De Palma

Segretario Generale FIOM

Marco Falcinelli

Segretario Generale Filctem

Francesco Zirpoli

Direttore Scientifico del CAMI

Centre for Automotive and Mobility Innovation

Adolfo Urso

Ministro delle Imprese e del Made in Italy

Maurizio Landini

Segretario Generale Cgil

Coordina

Angela Mauro

Giornalista Huffington Post



ORE 21:30

CONCERTO 99 POSSE

INGRESSO GRATUITO