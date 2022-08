Giornate del lavoro. Cgil per un ”Mondo nuovo” in Basilicata

Zes, legalità, ambiente. Argomenti di stretta attualità, sui quali si sono fatti, diciamola tutta, pochi fatti e tanta chiacchiere o propaganda preelettorale…se preferite. La Cgil di Basilicata l’8 settembre a Matera e il 9 a Potenza invita al confronto, a prendere appunti e, chissà, a voltare pagina. Mica facile… Ma ci si riprova. Ricordiamo il confronto dello scorso anno a Matera sulla sanità, con tante buone intenzioni, annunci sul Pnrr, ma la situazione è peggiorata e con un incremento scontato della mobilità ospedaliera.



Quest’anno la Camera del Lavoro di Basilicata ha incentrato il confronto su temi che hanno tenuto banco, ma fatto muovere ben poco, politica ed economia. Riflettori accesi su Zes jonica interregionale, in Puglia e Basilicata, legalità, immigrazione e contrasto al caporalato e transizione ecologica, energetica e mobilità sostenibile. A parlarne ”addetti ai lavori” , tre ministri in carica, Luciana Lamorgese (agli Interni), Roberto Cingolani ( Transizione ecologica” e in una intervista il Ministro della salute, Roberto Speranza, alla prova elettorale in un collegio della Campania. E naturalmente, amministratori e rappresentanti istituzionali territoriali, i segretari generali della Cgil Maurizio Landini, della Basilicata Angelo Summa e di Matera Eustachio Nicoletti. Si attendono spunti e cambi di rotta, visto che sui problemi oggetto di confronto- tranne per qualche ”sussulto” siamo in una situazione di stasi e dalle tante contraddizioni, per le carenze ormai cronicizzate della politica e dell’imprenditoria locale. Pochi segnali di buon senso e tanto protagonismo dell’apparire, più che del fare, con buon senso e lungimiranza. Il nodo è qui, in una regione con scarsa autonomia decisionale , come hanno dimostrato scelte e designazioni per le elezioni politiche di settembre, decise tutte in sede romana. Un segno dell’effetto zattera socio economico della Basilicata, che deve fare i conti con una logica dei numeri in costante calo e che accelera il suo inevitabile destino (già nei fatti) verso le aree metropolitane forti di Napoli e Bari. Servirebbe un nuovo status sociale. Na’ parola! Si diceva un tempo…Per ora ci accontentiamo delle scanzonate provocazioni dei ragazzi de ”Lo Stato Sociale” che chiuderanno con un concerto, a Potenza, le giornate del lavoro della Cgil di Basilicata.