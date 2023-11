Giorgia smemorata…o bugiarda?

Durante il question time di qualche giorno fa (23 novembre) nell’aula del Senato, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha affermato: “Io non ricordo di aver detto di voler uscire dall’euro. Ricordo di aver detto di voler stare in Europa a testa alta ed è quello che facciamo.” Come è stato ampiamente dimostrato con i video che impietosamente il web conserva, Meloni dinanzi al Parlamento ha avuto un vuoto di memoria, oppure (cosa più grave) ha mentito spudoratamente, sapendo di farlo. Scegliete voi! Ricordiamo sommariamente alcune sue affermazioni in merito: “Io non so come altro dirlo che siamo per uscire dall’euro”, 24 aprile 2014. “Il 13 dicembre in piazza contro l’euro”, 9 novembre 2014. “Alla Commissione Ue che dice che l’appartenenza all’euro è irrevocabile dico: niente è irrevocabile in democrazia. Soprattutto la schiavitù”, 5 gennaio 2015″. E poi come dicevamo i video, di cui ne proponiamo alcuni qui sotto. Ma la trasmissione “Di Martedì” condotta da Giovanni Floris su LA7, nella puntata di ieri sera (28-11-2023), ne ha fatti vedere molti altri. E’ evidentemente una cosa alquanto sconveniente ed imbarazzante per la rappresentante del Paese al più alto livello, dopo il Presidente della Repubblica.

