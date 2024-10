Giorgia si vanta da sola…2 anni di governo celebrati con dati irreali

E’ iniziata proprio da Matera la campagna celebrativa dei “2 anni di governo Meloni” in cui oltre ad accrescere il culto della personalità della primo ministro, si snocciolano numeri scelti con cura, ma parziali, per poter affermare una realtà di successi palesemente inesistenti. In modo da presentare due anni da record nel campo del lavoro, della sanità, il lavoro, degli stipendi, i risultati del Pnrr, l’export, la lotta all‘evasione, il sostegno al sistema produttivo e quant’altro. Giorgia Meloni si vanta da sola in un video, mentre da Palazzo Chigi si rilancia questo primo biennio meloniano con 56 slide che celebrano i presunti successi del governo, in pratica un aggiornamento del materiale propagandistico diffuso da Fratelli d’Italia in occasione dell’anniversario della vittoria elettorale. Però, approfondendo i dati argomento per argomento, emergono omissioni, mezze verità e dati sbagliati, come nella analisi puntuale e articolata che trovate in questo articolo de Il Fatto Quotidiano. Invece, uno dei leader dell’opposizione, Giuseppe Conte, utilizzando proprio il video di Giorgia Meloni contesta ciò che lei afferma nello stesso. Eccolo:

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.