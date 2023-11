Giorgia niente tagli ai Comuni e a Matera. Un Odg che…

…rischia di lasciare il tempo che trova, visto che finora nemmeno il presidente dell’Anci Antonio De Caro è riuscito a smuovere la situazione per evitare che i Comuni devono procedere al taglio dei servizi. Qualcosa, ma senza farsi troppe lllusioni, potrebbe muoversi. Ma la Finanziaria è fatta di tante pezze. Chiedere non costa nulla e l’ordine del giorno approvato in consiglio comunale, a firma di vari consiglieri, come ricorda Michele Paterino, che investe il sindaco a fare passi in tale senso verso il Governo, lo conferma. Non ci facciamo molte illusioni, soprattutto ora che la presidente del consiglio dei ministri non ha smaltito la delusione della netta sconfitta della candidatura di Roma (surclassata al primo turno dalla azione di lobbye dell’araba Ryad per l’Expo 203o) tradita dall’Europa guidata dal francese Macron. Ma non è solo questo. Dito puntato sulla mancata precedenta candidatura alle Olimpiadi, bocciata dalla giunta pentastellata guidata da Virginia Raggi. E in questo momento, non ce ne voglia il sindaco Domenico Bennardi, ma a Roma le stelle sono offuscate…

L’ORDINE DEL GIORNO

Consiglio comunale di Matera. Mozione di indirizzo contro i tagli ai Comuni previsti nel disegno di legge di bilancio del Governo Meloni.

Premesso che la legge di bilancio approvata dal Consiglio dei Ministri e all’esame del Parlamento , per la prima volta dopo anni prevede tagli per 250 milioni agli enti locali, di cui 200 milioni a carico dei comuni e 50 milioni per Province e città metropolitane;

Rilevato che questi tagli rischiano di mettere in crisi i fragili equilibri di bilancio dei comuni, già in difficoltà per via della crisi energetica e della crescita generalizzata dei prezzi. Se questi tagli venissero confermati dal voto del Parlamento le conseguenze sarebbero particolarmente difficili anche per bilancio del nostro Comune : riduzione dei servizi ai cittadini, aumento dei tributi e delle tariffe dei servizi a domanda individuale, blocco delle assunzioni su organici già pesantemente sottodimensionati, come noto, in modo particolare nei Settori Lavori Pubblici e Urbanistica;

Atteso che questi tagli colpiscono in maniera generalizzata tutte le amministrazioni locali cui sindaci hanno pure manifestato la loro preoccupazione per i tagli previsti che li costringerebbero a tagliare servizi ai cittadini e alle famiglie o a mettere le mani nelle loro tasche;

Preso atto che all’assemblea dell’ANCI tenuta a Genova nei giorni dal 24 al 26 ottobre 2023 tutti i sindaci all’unanimità hanno detto NO ai tagli previsti nella legge di bilancio; Considerato che la legge di bilancio non è stata ancora approvata in via definitiva e potrebbero esserci ancora dei margini per scongiurare i tagli previsti agli Enti locali;

IMPEGNA

Il Sindaco ad agire, unitamente alla Associazione nazionale dei Comuni (ANCI), in tutte le sedi istituzionali nei confronti del Governo e del Parlamento per scongiurare i tagli ed evitare così pesanti ripercussioni sulle proprie comunità.

Matera, 23 Novembre 2023 Il consigliere comunale

Michele Paterino

Sottoscritto dai consiglieri comunali E. Pilato, G. De Paolo, M. Visaggi, F. di Lecce, T. De Palo, G. Losignore, A. Caldarola, F. Fiore, P. Doria, L. Nicoletti, C. Alba, T. Perniola, L. Stigliani, A. Ramundo, B. Iosca, M. Montemurro, A. Carlucci, A. Stifano.