Lo ha detto anche il vicesegretario nazionale della Lega Giorgetti, eminenza grigia del “carroccio” persona posata che riflette sempre prima di esprimere una valutazione o un giudizio, che la giunta regionale di centrodestra, guidata da un anno da Vito Bardi (Forza Italia) ha bisogno di una accelerata. “Era difficile -ha detto Giorgetti, parlando a Matera sul belvedere del Parco della Murgia – prendere un’eredità di responsabilità che da tanto tempo toccava ad altri, adesso però è il momento di dare un’accelerata”.



Una conferma che alla giunta regionale serva un tagliando, dopo un anno di attività, per innestare una marcia superiore. Ed è tema che si rincorre da tempo. Si parla di rimpasto, di riequilibrio tra le forze politiche e di ”avvicendamenti” necessari per rimediare a lentezze, inadeguatezze e a strategie a volte personali che fanno più male che bene all’azione di governo. Che si tratti di riordino sanitario, come sta accadendo nella campagna elettorale per Matera, nonostante tutte le smentite del caso, di economia con il ricorrente disegno di accorpamento dei Consorzi industriali, di ritardi sulla Zes o di comparto agricolo o di altre scelte come quelle rimaste a metà sull’apparato burocratico. E l’accelerata non puo’ che venire dai cambiamenti in giunta, all’insegna delle competenze e del riequilibrio in giunta o di altre compensazioni. Se ne riparlerà dopo le comunali di Matera, che al ballottaggio porterà un candidato sindaco designato dalla Lega, Rocco Luigi Sassone, dopo il passo indietro- ricordiamo- fatto dal consigliere regionale Piergiorgio Quarto. Vedremo.



Il vicesegretario Giancarlo Giorgetti ha detto altre cose a cominciare dall’inchiesta sui bilanci e sull’inchiesta in corso a Milano .”Basta prendere i bilanci e leggere-ha detto- ci sono tutte le voci in uscita e mettere un perito e verificare quelle voci. Quindi potranno cercare, ma basta

leggere i bilanci. Ci sono i bilanci depositati. Li trovate anche su internet: ci sono le voci di spesa. Basta controllare le ‘pezze’ giustificative come in ogni bilancio”. Poi referendum taglia parlamentari, sul quale voterà ”No”, recovery fund, voto in Toscana e in Puglia che potrebbe vedere vittorioso il centrodestra, sfida con l’Europa in salita per rispettare tante prescrizioni, e poi la questione dei migranti, con una revisione del trattato di Dublino. ” La battaglia storica della legge sull’immigrazione e il comportamento di Matteo Salvini al Ministero dell’Interno -ha concluso Giorgetti- hanno costretto l’Europa a rivedere quelli che sembravano dei tabù, per cui l’Italia doveva farsi carico di tutta la vicenda dell’immigrazione e farsene carico per conto dell’Europa. “C’è voluto Salvini per costringere in qualche modo l’Europa a farsi carico dei famosi ricollocamenti di cui peraltro oggi non si parla più”. Alle spalle la vela con il Matteo nazionale che pare dire ” Avevo ragione…” Ora, come ha detto a Matera in piazza Vittorio Veneto, il confronto-giudizio in Tribunale. Ma lui tira dritto.

Giorgetti ha posato per una foto ricordo con lo sfondo dei rioni Sassi con candidati consiglieri comunali, consiglieri regionali,il candidato sindaco Rocco Sassone e il segretario regionale Roberto Marti.



Poi un paio di doni, rispettivamente dal presidente dell’Associazione Zona Franca Urbana, Nino Liantonio, la cartolina del decennale, con lo stretto rapporto con il coordinatore dell’Associazione Zes Lucana Taranto Pierluigi Diso, e un libro scritto da un esperto in logistica e ”tassazione come Giampiero Demeo che ha il polso dell’economia tra aree murgiana e jonica.