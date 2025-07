Giorgetti datti una mossa! Le piccole realtà non vanno sterminate

E Federico Valicenti ha preparato una bella minestra (rasckatielli o ciammotta, fate voi) pepata per il ministro dell’economia e della finanza Giancarlo Giorgetti ( Lega) che ha tirato fuori il dossier sulle piccole realtà del Sud, con servizi tagliati o ridotti al minimo, e con una popolazione che nel 2050 avrà perso il 30 per cento. E allora? Che fare? Si taglia ancora? SI va avanti con lo sterminio, le politiche degli annunci e delle considerazioni da ‘’palla al piede’’ proprie dell’autonomia differenziata per ora accantonata dalla Lega e dal Governo ma sempre dietro l’angolo quando si tratta di raschiare il fondo del barile. Il cibosofo della cucina ‘’economica’’ ( altro significato, certo) della Basiilcata e del Sud non ci sta e invita Giorgetti a venire da queste parte, per analizzare i risultati di governi di ieri e di oggi come il suo che brillano per la politica degli annunci e per la convegnistica della commiserazione sui giovani che emigrano o si baloccano sui ritorni degli interventi del Pnrr che lasciano il tempo che trovano. ‘’Il messaggio che ci arriva dalla politica è oltraggioso, devastante, incapace di produrre idee e sviluppo vero e serio- afferma Valicenti dalla web tv-Non siamo comunità da patibolo, ma risorsa da valorizzare. Iniziate a defiscalizzare per 10 anni questi 400 comuni che non vogliono sussidi ne incentivi, liberateli dalle tasse per 10 anni e vedrete un fiorire di artigiani nelle piccole comunità’’. Parole sante ma il governo guerrafondaio ‘’allineato e coperto’’ con gli States cerca fondi per portare le spese per gli armamenti al 5 per cento del P.i.L. All’armi ultracinquantenni e via salendo. Pronti Giorgetti, Meloni a servire la Patria…visto che i nostri giovani emigrano?



*Lo sterminio delle piccole comunità*

Qualche giorno fa il ministro dell’Economia Giorgetti stima che nel 2050 il Mezzogiorno d’Italia avrà il 30 % in meno di popolazione.

Frase sicuramente confortata dal testo inserito dagli analisti nel Piano Strategico Nazionale della Aree Interne 2021- 2027 (P-SNAI) a pag. 45 obbiettivo 4-Accompagnamento in un percorso di spopolamento irreversibile” – che testualmente recita:

Queste aree interne non possono porsi alcun obiettivo di inversione di tendenza ma nemmeno essere abbandonate a se stesse. Hanno bisogno di un piano mirato che li accompagni in un percorso di cronicizzato declino e invecchiamento.

Quindi 4000 comuni, 13.000.000 di persone (circa il 23% della popolazione d’Italia) lontani dai centri dove risiedono i maggiori servizi saranno lentamente accompagnati a morire.

Quando gridavamo nei convegni di essere considerati solo merce di scambio per “politicanti affamati di voti” questi ci tacciavano di vittimismo, abituati a lamentarci e senza iniziativa “imprenditoriale”.

Nel frattempo mettevano al posto giusto le loro persone giuste, in modo da gestire il territorio e la loro clientela attraverso i fondi indirizzati alle comunità.

Sempre peggio.

Il messaggio che ci arriva dalla politica è oltraggioso, devastante, incapace di produrre idee e sviluppo vero e serio.

Non siamo comunità da patibolo, ma risorsa da valorizzare.

Iniziate a defiscalizzare per 10 anni questi 400 comuni che non vogliono sussidi ne incentivi, liberateli dalle tasse per 10 anni e vedrete un fiorire di artigiani nelle piccole comunità.

Le comunità dell’entroterra non hanno bisogno di voi, di sicuro siete voi che avete bisogno della loro cultura, perché rappresentano l’ultimo avamposto di una civiltà che si sta cercando di distruggere, non quella dei borghi ma quella dei paesi dove ancora la parola sussidiarietà, solidarietà, appartenenza, significa tanto, non solo qualcosa.

Nelle metropoli la gente si sente sola, non sa godere del tempo che ha, anche se è uguale a quello degli altri,-

Con la narrazione subdola hanno trasformato gli abitanti in resilienti, i pastori in restanti, i contadini in paesologi.

Ma per fortuna il territorio interno offre un concetto, un valore del tempo che il mondo “civile” non ha più.

Anche se, devo riconoscere, che hanno avuto l’abilità di distruggere tutto quello che poteva trasformarsi in sviluppo, come se avessero rinchiusi in un recinto, in una riserva, la conoscenza dei luoghi, degli spazi senza tempo, in attesa di sterminare i paesi, farli diventare memoria e non piu cultura, trasformare la terra oramai incolta in hub energetico, senza anima ne futuro.

E’ meglio vivere nel nostro mondo, fatto di sogni, di fiabe, di racconti almeno fino a quando l’erudizione dei “fattarielli” non la facciamo trasformare in storytelling.

FEDERICO VALICENTI

v.ce presidente MEDinLUCANIA