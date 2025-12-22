Giordano ( Ugl). Ministro, Scanzano non può più aspettare

E il segretario territoriale dell’Unione generale del territorio ormai ha esaurito tutto il campionario di richieste, istanze,per ottenere- a nome della comunità locale- maggiore sicurezza a tutela della sicurezza e dell’ ordine pubblico. La nota diffusa, che riportiamo di seguito, dopo l’accresciuta preoccupazione legata all’assalto al Bancomat di un istituto di credito è l’ennesima conferma che certe scelte- come l’apertura della Caserma dei Carabinieri- ha superato il quinquennio della pazienza. La gente di Scanzano è in continua apprensione,non è tranquilla, nonostante il costante impegno delle forze dell’ordine. Tocca ora al ministro degli Interni, Matteo Piantedosi, intervenire in concreto per sbloccare la situazione. Giordano attende che sotto l’albero di Natale o per la Befana alla gente di Scanzano Jonico arrivino certezze sollecitate da tempo.



Comunicato stampa.

Scanzano, Giordano (Ugl): “Basta episodi criminali, servono interventi urgenti”.

“Non possiamo permettere che si diffonda l’idea di farsi giustizia da soli, rischiando di generare violenza e trasformare le nostre città in luoghi pericolosi. Le istituzioni devono fornire alle forze dell’ordine i mezzi necessari per contrastare ogni forma di criminalità. I cittadini non devono sostituirsi alle forze dell’ordine, ma non possono più sentirsi abbandonati dalle istituzioni.”

Sono le parole di Pino Giordano, segretario provinciale dell’Ugl di Matera, che commenta l’ennesimo assalto a un bancomat a Scanzano Ionico, evento che ha sollevato preoccupazione tra i lavoratori e i cittadini.



Il sindacato Ugl ha condannato fermamente l’episodio, ribadendo le preoccupazioni legate alla chiusura degli sportelli bancari e dei Postamat nelle ore serali, che espongono il territorio a rischi maggiori da parte della criminalità organizzata. “Già avevamo avvertito dei rischi legati a furti e rapine. I fatti, purtroppo, ci danno ragione”, dichiara il sindacalista, chiedendo una risposta urgente da parte dello Stato. Serve investire nella sicurezza e rafforzare la presenza delle forze dell’ordine.

Giordano sottolinea: “L’Arma dei Carabinieri è sempre stata attenta alla sicurezza, ma gli attacchi agli imprenditori agricoli e le rapine nelle banche sono segnali che non possono più essere ignorati. È urgente potenziare la sicurezza sul territorio, istituendo un presidio permanente, come l’apertura di una caserma dei Carabinieri, visto che il Commissariato di Polizia è stato trasferito a Policoro.”

Matera, 22 dicembre 2025