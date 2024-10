Giordano( Fdi) : Matera in Puglia avrebbe tutto da perdere. Ma la Regione dov’è?

E nel titolo abbiamo sintetizzato sia le argomentazioni di una riflessione , a detta del segretario provinciale di Fratelli d’Italia, sui rischi per la Città dei Sassi di perdere funzioni e servizi ( e finora ne ha persi tanti) finendo nell’anominato delle province pugliesi. E sia un vuoto,oggettivo, della Regione Basilicata nel valorizzare non solo Matera ma l’intero Metapontino che è Magna Grecia e Terra d’Otranto, nella storia di questo territorio. L’accentramento di funzioni nel capoluogo di regione ha di fatto, ormai da quattro lustri, alimentato lo spopolamento con il taglio di servizi e la fuga continua delle energie migliori : i giovani. Si sarebbe dovuto fare il contrario: potenziare i servizi, le funzioni, in sintesi decentrare sul territorio : dal Melfese al Metapontino, dal Lagonegrese al Materano per aggregare i territori marginali delle regioni vicine. E ,invece l’accentramento ha fatto perdere autonomia decisionale alla stessa Regione Basilicata, che sui grandi temi ( scelte politiche comprese ) dipende da Roma. Del resto l’assenza di un equilibro territoriale ha alimentato i campanili, e non solo tra Potenza e Matera, che perdendo funzioni ha ridotto i rapporti con la sua provincia, ma all’interno della stessa. La Sanità ne è l’esempio concreto, con una forte e continua migrazione verso la Puglia…altro che Azienda ospedaliera regionale di riferimento. Ci vorrebbe una terza provincia, ieri Melfi oggi Policoro, https://giornalemio.it/politica/matera-in-puglia-una-provocazione-e-allora-perche-no-alla-nuova-provincia-di-policoro/ che è la città che più è cresciuta negli anni. Si resta, pertanto, alla provincia di Potenza con 100 comuni e 31 in quella di Matera. Non c’è storia e nè si è provveduto alla riforma della legge elettorale e dei collegi. La Regione dov’è? Tante prese di posizione preoccupate per un referendum consultivo che farà il suo percorso. Ma finora nessuna inversione di tendenza. E questi sono i fatti.



LA NOTA DIFFUSA DAL SEGRETARIO Michele Giordano

Fermo restando il fatto che esiste un malessere di Matera che la politica deve saper intercettare e curare e che è del tutto legittimo che la ex “capitale europea della cultura 2019” reclami un ruolo più significativo nel contesto regionale, personalmente credo che si rischierebbe di “rammendare la lacerazione”, come si suol dire, con “una toppa che è peggiore del buco”. Se mai questa cosa avvenisse si indebolirebbero in un solo colpo tanto il nostro capoluogo di Provincia quanto la nostra Regione che, proprio in virtù di questo malessere, dovrebbe prestare maggior attenzione alla Città dei Sassi. Però, poiché “ciascuno è artefice della propria fortuna”, cosa può fare oggi Matera per riacquisire il peso che le spetterebbe?

Per intanto rilevo che da più di qualche decennio Matera pare abbia del tutto rinunciato a sfruttare al massimo l’opportunità di essere capoluogo della sua provincia. È immediatamente visibile e percepibile per occhi più attenti e osservatori più acuti come Matera in questi ultimi decenni si sia, per varie ragioni, alcune delle quali anche comprensibili, proiettata più verso Nord e quindi verso la Puglia che non verso il Sud e dunque verso la sua provincia, fatta di 30 comuni, e nella quale vi è ancora oggi la necessità che si eserciti una leadership legittimata e fondata su un tessuto connettivo di relazioni e rapporti che si è rinunziato a intessere. In queste lacune vi è tutta la responsabilità di una classe dirigente del passato fin troppo miope e affaccendata in piccole logiche di “potere paesano” che quindi non ha saputo leggere ciò che stava accadendo per contrastare efficacemente la deriva in atto.

Ma, ammesso e non concesso, che la cosa si realizzi, cosa spera il comitato promotore di ottenere da questa scelta per il bene di Matera? Che diventi un’ulteriore provincia della Puglia, mutilando il territorio della città metropolitana di Bari già mutilato nello scorso ventennio dalla BAT? Vedo piuttosto difficile se non impossibile che questa astratta ambizione si verifichi sul serio. Cosa rimarrebbe allora se non il sommarsi di Matera e del suo agro a quello di alcuni altri comuni periferici della provincia di Bari, come Altamura e Gravina?



Lo stesso successo turistico dell’ultimo decennio Matera ha saputo costruirselo, tutto sommato, con le proprie forze sicché la Puglia ha dovuto gioco – forza prenderne atto e inserire surrettiziamente nei suoi pacchetti e nella sua programmazione turistica Matera. Se Matera entra in Puglia dovrà necessariamente assoggettarsi ad una programmazione turistica regionale che farà ben attenzione a non danneggiare la Valle d’Itria e Alberobello, le coste salentine e Gallipoli, il Gargano e le isole Tremiti, il barocco leccese e le gravine di Massafra, Castellaneta e Ginosa.

Aggiungiamo cosa accadrebbe perdendo lo status di provincia, faticosamente guadagnato nel 1926 (ricordiamolo di tanto in tanto). Andrebbero via la Prefettura, la Camera di Commercio, l’INPS, l’INAIL, l’ASM, l’Ufficio scolastico provinciale, il tribunale, l’archivio di Stato e tutta una serie di enti regionali e sub-regionali legati a questo status. Ma ce lo ricordiamo il fatto che una buona parte della popolazione materana proviene dai comuni della sua provincia ed essi, come i loro padri, si trovano tutt’oggi a lavorare in quegli uffici?

Allora se proprio vogliamo rimediare alla situazione che avrebbe scatenato queste irrazionali fughe in avanti pensiamo ad altre modalità e alternative. Cerchiamo di costruire un processo virtuoso che riequilibri tanto lo stato dei rapporti tra Potenza e Matera quanto quelli tra Matera e i comuni della sua provincia.

Solo riacquistando questa leadership e riallacciandosi alla propria provincia, Matera potrà diventare centrale nelle dinamiche economiche, sociali e culturali – e di conseguenza politiche – non solo interne alla Basilicata o tra la Basilicata e la Puglia, ma nell’intero Sud Italia.

Michele Giordano

Presidente Provinciale FdI Matera.