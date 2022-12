GINOSA: rendiconto attività amministrativa del 2022, con avvicendamento in giunta

Questa mattina in una apposita conferenza stampa, l’Amministrazione Comunale di Ginosa (TA), ha illustrato i principali risultati ottenuti nel 2022. Erano presenti il Sindaco Vito Parisi, il Consigliere Regionale Marco Galante, l’Assessore Emiliana Bitetti e il Consigliere Domenico Gigante. Questi in sintesi i dati esposti: “Oltre 300 delibere di Giunta, 51 delibere di Consiglio, 5,9 milioni di euro di finanziamenti del PNRR, a cui si aggiungono 760.984 euro per la digitalizzazione, 5,7 milioni di euro per il potenziamento della sanità territoriale, oltre 860.000 euro per il rifacimento dei manti stradali. E, ancora, catasto dei cimiteri, aggiornamento dei numeri civici, completamento del cantiere del canile sanitario, istituzione delle commissioni consiliari e della consulta dei ragazzi e delle ragazze, stesura del nuovo piano sociale di zona, potenziamento dei PUC, i riconoscimenti Bandiera Blu, Bandiera Verde, Spighe verdi, quattro Vele Legambiente, l’avvio degli interventi del lungomare, la conclusione del restauro della Community Library, la riorganizzazione e l’efficientamento degli uffici comunali.”

“Riassumere in numeri un anno intero è complesso – ha dichiarato il Sindaco Vito Parisi – non tanto per l’attività di ricerca delle cifre, ma perchè nel farlo ci si accorge che dietro ogni singola azione, ci sono persone, tempo, energie, investimenti, idee. Il 2022 è stato fortemente caratterizzato dalla candidatura dei progetti al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, uno stress test per Amministrazioni e uffici. Durante i primi mesi del 2023 è in programma un cambio di sedi degli uffici comunali, che permetterà la creazione di due poli: uno sanitario presso i locali dell’ex pretura con CPT e CSM, e uno sociale presso il cosiddetto ex ospedaletto in Vico Solitario con gli uffici dei Servizi Sociali, Sportello di Prossimità e Centro per l’Impiego. Ringrazio gli Assessori e i Consiglieri per il lavoro svolto, gli uffici comunali e tutti gli enti con cui abbiamo collaborato durante questi 12 mesi. Un grazie particolare all’Assessore Emiliana Bitetti per il prezioso apporto e supporto dato durante questi anni, per la dedizione e professionalità dimostrati, per l’impegno profuso nella realizzazione di opere di rigenerazione urbana e di riqualificazione del centro storico messe in atto“.

Nel corso dell’incontro, l’Assessore al Centro Storico Emiliana Bitetti ha comunicato le sue dimissioni, che arrivano al termine del primo anno del secondo mandato, durante il quale ha garantito continuità ai progetti avviati nel corso del primo. Subentrerà in Giunta Domenico Gigante, già assessore alle Politiche Tributarie. “Rassegno con dispiacere, ma con senso di soddisfazione per il lavoro svolto insieme ai colleghi assessori e ai consiglieri, le mie dimissioni – ha detto Emiliana Bitetti – sono stati anni intensi, ricchi di sfide, di duro lavoro e gratificazione. Durante il primo anno di questo secondo mandato ho dato continuità ai progetti avviati, sostenendo l’avvicinamento della nuova squadra, perché l’impegno di un amministratore pubblico, affrontato con lo spirito che ci ha animato in questi anni, coinvolge costantemente ogni giorno, a 360 gradi. Sono onorata di aver contribuito a questa causa e di aver lavorato con passione per la mia città. Ringrazio il Sindaco Vito Parisi, gli Assessori e i Consiglieri per il lavoro svolto insieme“.