Gentilesca:Il Governo ci vuole cancellare? Diamoci un mossa!

E fa bene il sindaco di Ruoti Francesco Gentilesca a farsi sentire a difesa di un piccolo centro come il suo e come altri, in Basilicata, nel Sud e lungo l’Appennino e le aree interne del Belpaese che scontano gli effetti del calo demografico e del taglio dei servizi e con una popolazione anziana in aumento. Le considerazione del ministro dell’economia e del Bilancio Giancarlo Giorgetti ( Lega) sulla inevitabile scomparsa dei piccoli centri,a causa del calo demografico e sui loro costi nell’economia italiana, con la necessità di ”intervenire” (sintetizziamo) ha destato proteste un po’ ovunque e imbarazzo nel Governo, impegnato -piuttosto- a rispettare gli impegni europei e con gli Stati Uniti per la spesa degli armamenti. E il Basilicata? La Regione, come già accaduto per l’autonomia differenziata., è ”allineata e coperta” con il governo nazionale. E’ opportuno che i Comuni,e non solo quelli piccoli, si facciano sentire alzando la voce e attuando tutte le misure di tutela. Un tempo erano rivolte di piazza e contro i soprusi nacquero movimenti(altro contesto, ci mancherebbe) di protesta popolare come il Brigantaggio. Eccessi a parte Carmine Crocco fa parte della storia della Basilicata e dei soprusi subiti dal Sud nei processi di spoliazione del Nord… E le conseguenze sono evidenti.



LA PROTESTA DEL SINDACO DI RUOTI

Il Governo decreta la morte delle aree interne: il Sindaco di Ruoti, “un silenzio che grida”

Ruoti, 8 luglio 2025 – Non è più tempo di giri di parole: con le ultime decisioni e comunicazioni ufficiali, sembrerebbe che il Governo abbia di fatto decretato la morte delle aree interne, abbandonando ogni percorso virtuoso orientato alla riduzione delle disuguaglianze territoriali. Se così fosse realmente, saremmo di fronte a una scelta grave, che contrasta apertamente con i principi sanciti dalla Costituzione, laddove si afferma l’impegno della Repubblica a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena uguaglianza tra i cittadini.

E quegli ostacoli, nelle aree interne, sono ben visibili: servizi essenziali sempre più lontani, infrastrutture carenti, opportunità ridotte e un costante spopolamento che sta svuotando paesi e comunità.

Un esempio concreto è l’area Marmo Platano, che vede come Comune capofila Bella e comprende realtà come Ruoti, da anni impegnate nell’attuazione delle Strategie Nazionali per le Aree Interne (SNAI). Una progettualità condivisa che ha puntato su coesione sociale, innovazione, partecipazione civica e valorizzazione delle risorse locali. Un’esperienza che andrebbe rafforzata, non ignorata.

Il colpo di spugna che sembrerebbe arrivare dal Governo rischia di interrompere bruscamente questo percorso, tradendo la fiducia delle comunità coinvolte e vanificando anni di impegno. Al danno, si aggiunge la beffa di un silenzio istituzionale assordante: mentre nei palazzi si parla di “semplificazione”, nei territori si percepisce chiaramente l’abbandono. Si ha la netta impressione che le aree interne siano considerate un peso da eliminare, piuttosto che una risorsa da valorizzare.



Ma qui non si tratta solo di numeri, fondi o pianificazione: qui è in gioco il diritto stesso all’esistenza di intere comunità. Le aree interne non chiedono privilegi, ma dignità. Chiedono di essere parte viva e riconosciuta della Repubblica, di non essere cancellate da logiche centraliste e miopi.

L’esperienza dell’area Marmo Platano rappresenta un modello che meriterebbe attenzione, sostegno e ascolto. Non può essere liquidata come un problema da archiviare. Il Comune di Ruoti e gli altri enti coinvolti non resteranno in silenzio: è necessaria una risposta forte e chiara, una mobilitazione che rimetta al centro il valore dei territori e delle persone che li abitano.

Se oggi non si alza la voce, domani sarà troppo tardi. Le aree interne non stanno morendo per inerzia, ma per una precisa volontà politica. E questo è inaccettabile.

Anche in qualità di componente del Direttivo ANCI, auspico che la questione venga presto affrontata sui tavoli istituzionali competenti. È nostro dovere, oggi più che mai, difendere il futuro delle nostre comunità.