Genocidio a Gaza…dove sono i ‘cattolici’ silenti di Governo?

Non con la Chiesa ufficiale e nemmeno con la parrocchia della Santa Famiglia di Padre Romanelli con il quadre Papa Francesco è stato sempre in stretto contatto e quando non si lavora per la pace, ma si è allineati e coperti, si balbetta, non si prendono posizioni credibili, mentre gran parte degli italiani condanna il genocidio dell’esercito israeliano a Gaza verso un popolo costretto alla fame e che non può curarsi finchè non saranno liberati gli ultimi ostaggi vivi…custoditi da Hamas. Il nodo è qui e gli interrogativi posti da Pasquale Tucciariello, animatori del Centro Studi Leone XIII non fa che alimentare le perplessità su quanto l’Italia non ha fatto- da sola o insieme all’Unione Europa (che delusione!)- per prendere le distanze da una guerra alimentata da esigenze geopolitiche e da affarismo internazionale. Dalla parte della pace e della Costituzione. Il governo, che ha non poche difficoltà a muoversi e a fare, riparta da qui… anche in relazione al protrarsi della guerra in Ucraina nonostante le rassicurazione del presidente degli Stati Uniti che il cessate il fuoco sarebbe arrivato già nei mesi scorsi. I cattolici prendano le distanze dai guerrafondai https://giornalemio.it/politica/vogliono-la-guerra-coinvolgendo-leuropa-occhio-alle-provocazioni/. E’ meglio per tutti. Rimpiangiamo, per il ruolo di mediazione assicurato all’Italia nel Mediterraneo, un democristiano doc come Giulio Andreotti e poi Bettino Craxi…poi il disastro e l’imbarazzo di oggi.



LE RIFLESSIONI DI TUCCIARIELLO

Gaza e noi cattolici.

La tragedia del popolo israeliano e del popolo palestinese pone domande terribili al cristiano formato cattolico.

Chi ha ragione e chi ha torto!

E se avessero entrambi torto ed entrambi ragione?

Mi sono già occupato, qualche mese fa, della questione, nel corso di una relazione che ho tenuto ad Atella, in Basilicata, presenti diversi sindaci ed esponenti politici.

In quella circostanza ho invitato, come Centro Studi Leone XIII, i Comuni lucani a fare appello al governo nazionale perché riconoscesse formalmente la Palestina come Stato.



Siamo consapevoli delle enormi difficoltà che sono in campo. E cioè: a) civili Israeliani sono ancora nelle mani di Hamas; b) Hamas è formazione terroristica; c) non c’è ancora un territorio dei Palestinesi ben definito nei suoi confini; d) gli Israeliani continuano ad occupare territori; e) al fondo della questione va tenuto presente che la responsabilità della grave crisi di oggi è di Hamas che, un anno fa, ha falcidiato oltre mille Israeliani in una vile azione terroristica.

Molti dati negativi, molte ragioni ostative sono sul tappeto.

Tuttavia, riconoscere lo Stato Palestinese, ora e subito, è buon viatico come pressione sul governo di Israele per fermare quei massacri e come pressione sulle autorità politiche arabe a disarmare Hamas e il terrorismo islamico.

Alla pace si perviene attraverso sacrifici e volontà positive da parte di tutti. Chi dice di essere cattolico deve, deve provarle tutte.

Pasquale Tucciariello, presidente Centro Studi Leone XIII