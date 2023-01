Gemmato (Fdi) chiaro: investire, sopratutto ora, nella Sanità pubblica

Ne prendiamo atto delle dichiarazioni rilasciate a Matera, dal sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, nel corso dell’assemblea di Fratelli d’Italia di Basilicata, sopratutto in presenza di una palese situazioni di sofferenza che investe presidi e servizi sanitari della provincia di Matera. Ma attendiamo misure concrete, che consentano a quanti ne hanno o ne avranno bisogno di potersi curare in loco o, finchè è stato possibile, nei presidi sanitari del comprensorio pugliese di ”naturale” fruibilità. E del resto le chimere del Pnrr , con la miriade di case della salute o di altre strutture di continuità, non consentono a causa dei costi aggiuntivi ( utenze e spese fisse) e sopratutto per carenza di medici, infermieri e personale tecnico, di garantire i servizi. E su questo il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, pugliese,è stato concreto e ha dimostrato di avere una visione concreta dei problemi. “E di tutta evidenza -ha detto Marcello Gemmato- che in questo momento bisogna investire in sanità, bisogna investire in sanità pubblica. Rivendico con orgoglio che il Governo guidato da Giorgia Meloni e il Ministro Ettore Schillaci, per la sanità pubblica, hanno postato per il 2023 due miliardi e 150 milioni in più, per il

2024 due miliardi e 300 milioni in più, per il 2025 due miliardi e 600 milioni in più. E questo – ha precisato – è un segnale forte”.



Il Sottosegretario ha evidenziato, inoltre, che “nel Def dell’aprile scorso, il precedente Governo diceva che, superata la fase pandemica, andando incontro a una fase endemica, il Fondo sanitario andava ridimensionato, invece noi abbiamo inteso investire questi quattrini in più nella sanità pubblica: ovviamente – ha concluso Gemmato – non è solo una questione di quattrini, ma anche di organizzazione”. Ed è il nodo del sistema sanitario, che ha bisogno di lungimiranza, professionalità e di venire incontro alle esigenze dei cittadini. In Basilicata, nel Mezzogiorno, dove la popolazione anziana è in aumento occorre garantire servizi minimi essenziali, evitando storture, canali privilegiati, sprechi,accentramenti di funzioni di scarsa efficacia sul territorio, come confermano – purtroppo- i dati sulla migrazione sanitaria. E il caso del ”Madonna delle Grazie” di Matera, che il sottosegretario ha visitato accompagnato dalla direttrice generale Sabrina Pulvirenti, o del ” Giovanni Paolo II” di Policoro, per citare le situazioni di palese disagio, è emblematico di come ci siano potenzialità, soffocate e non assecondate, che consigliano di rivolgersi laddove possibile anche a strutture private di fuori regione. Le proteste e le prese di posizione di questi mesi, di sindacati, associazioni, politici, a vario titolo e intensità, hanno messo a nudo problemi gestionali, ipocrisie e programmazione carente, che spesso hanno messo da parte le priorità delle liste di attesa o degli organici. I concorsi attuati finora sono stati una ”goccia” nel mare delle esigenze segnalate dagli stessi operatori sanitari.



E nè si possono attendere i tempi, almeno un quinquennio, della liberalizzazione degli accessi alla facoltà di medicina ,realtà di piccole dimensioni che in Basilicata non era e non è la priorità di domanda di sanità, che viene da un territorio eterogeneo, con mille problematiche e con una scarsa capacità di attrazione. Errori del passato e del presente che stiamo pagando, sopratutto quando le risorse (anche finanziarie) sono scarse. Coperta troppo corta? Certo ma va evitato che si laceri, come potrebbe accadere (tutto da verificare) se dovesse andare in porto -cosi come è- il progetto di autonomia differenziata. La Costituzione parla di Sanità pubblica e di solidarietà tra regioni e occorre essere conseguenziali. Quanto alla Basilicata Fratelli d’Italia, in vista della presentazione di Piano sanitario regionale fissata per il 26 e 27 gennaio, è chiamata a presentare proposte concrete e una scalda di priorità per contenere (è la parola giusta) il declino della Sanità territoriale. Un impegno che coinvolge il segretario regionale Piergiorgio Quarto, amministratori locali, parlamentari come Aldo Mattia consiglieri regionali come l’ex regionale Rocco Leone che un anno fa a Matera durante una iniziativa della Cgil e replicando all’ex ministro della Salute Roberto Speranza, aveva visto sulle ”incongruenze” di contenuti e di risorse umane delle strutture previste dal Pnrr.



La Sanità lucana, e quella materana hanno un febbrone da cavallo. Poco meno di un secolo fa bastava il ”chinino” e pochi altri medicamenti, spesso della tradizione contadina, per curarsi. Oggi servono gli antibiotici e altri medicinali che in questo periodo scarseggiano nelle farmacie. Questione monitorata dal Ministero- “Il prossimo appuntamento del Tavolo permanente -ha detto Gemmato- convocato dal Ministero, è per mercoledì prossimo.Esiste – ha precisato – un tema che è ricorrente: ogni anno con il picco di influenza si ha questa carenza. La situazione è sotto controllo nella misura in cui esistono i farmaci equivalenti che possono servire a curare stesse patologie con

principi attivi simili”. E al banco, in attesa di quelli richiesti, vengono forniti proprio questi che hanno lo stesso principio attivo e a un costo inferiore. Quanto all’efficacia dipende dall’organismo e dalla gravita della malattia.