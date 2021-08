Nel titolo le pecche di una ”capitale”, Matera, che resta provinciale per gran parte. Ma la cosa non ci sorpende affatto, perchè ne conosciamo la storia, usi, costumi e malcostumi, retaggio dell’individualismo esasperato della civiltà contadina e nè poteva essere diversamente,a causa della precarietà della vita e di una natura che non ha favorito l’associazionismo, la cooperazione e via elencando. Ad Antonio Serravezza, che auspica una inversione di rotta, e guarda a realtà più aperte e dinamica sul piano economico, sfugge questa chiave di lettura. E c’è un antico detto materano che sintetizza la situazione descritta, che recita ” C’ vu frchè u’ v’cin, sip’t la sar i sipt’ o matin” e cioè se ”vuoi superare, competere, con il tuo vicino presto la sera a letto e presto ad alzarti al mattino”. Così come è non fa una grinza, ma nella prassi spesso è diventato un modo per ostacolare, perchè non vada avanti quel vicino dinamico, che potrebbe portare valore aggiunto all’economia locale, magari cominciando una collaborazione. E così è nell’economia e in politica. Guardate associazioni e consorzi, formati da poche entità, che vanno avanti per conto proprio. La palla al piede di gran parte dell’economia locale e della Basilicata, che resta una forzatura politica, amministrativa e culturale, a causa dell’orogenesi territoriale, è anche in questa. Qualcosa sta cambiando. Nemmeno il ruolo di capitale del divano ha portato a fare sistema. Anzi.. Pochi esempi. Ma ognuno per conto suo per Matera ” La bella addormentata sul posto” in attesa del principe azzurro. Vai Antonio, forestiero di adozione come tanti, tocca a te…ti aspettano le sedute di divani e canapè.



Le riflessioni di Antonio Serravezza

Tutti noi aspettiamo con ansia le ferie e quando lasciamo la nostra città già sentiamo la sua nostalgia. Non ce ne accorgiamo ma automaticamente diventiamo degli amplificatori delle bellezze della nostra città, unica al mondo. Gran parte di noi materani per la maggior parte del tempo lo utilizziamo a criticare tutto di tutti o tutti di tutto. Alla fine però siamo brava gente, siamo solo gelosa della propria città, delle proprie abitudini e tradizioni. Credo di non scandalizzare nessuno dicendo che uno dei problemi che affliggono la vita comunitaria, parlo ovviamente a partire dalla mia esperienza, sono le gelosie che si vengono a creare. Perché un ragazzo o una ragazza magari studia fuori, può sembrare che abbia possibilità in più degli altri, solo per fare un esempio. Insomma sono convinto che invidia e gelosia sono le piaghe della nostra realtà. A volte penso che sia più semplice confidarsi con una persona esterna al nostro ambiente che con un concittadino. Nel linguaggio comune la gelosia è associata a una relazione significativa di amicizia o di amore. L’invidia, invece, riguarda il sentimento di tristezza difronte alla felicità al benessere o al successo altrui. In genere è una condizione che molto difficilmente siamo disposti ad ammettere, perché riconoscere di trovare soddisfazione nella disgrazia dell’altro e di stare male quando questi sta bene è piuttosto imbarazzante. Entrambe queste condizioni nascono dal cuore anche se ciò sembra paradossale. Noi materani ci dividiamo tra gelosi e invidiosi ma alla fine entrambi amiamo la nostra Matera e siamo capaci di esaltarla al massimo della potenza quando usciamo dai sui confini o parliamo con un “forestiero” . Sì, avete capito bene lo straniero per il materano doc è u’ Frstr.