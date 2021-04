“Apprendiamo da un video del dott. Filippo Mele e della giornalista Mary Padula che, per iniziativa della Regione Basilicata e dell’A.O.R. San Carlo, i cittadini della Provincia di Potenza possono prenotare il Tampone Molecolare gratuitamente, senza essere inseriti in piattaforma, in 5 ospedali del Potentino (San Carlo di Potenza, Ospedale di Lagonegro, Ospedale di Melfi, Ospedale di Pescopagano e Ospedale di Villa d’Agri).

Un servizio eccellente, con un sistema di prenotazione molto efficiente e rapido, che renderebbe la nostra Regione un modello da imitare in tutta Italia.

Peccato, però, che questo servizio non esista per la Provincia di Matera.”

E’ quanto scrivono i giovani dem di Policoro in una nota con cui chiedono:

“Presidente Bardi, Assessore Rocco Leone, perché questa discriminazione tra cittadini di serie A e cittadini di serie B?

Presidente Bardi, Assessore Rocco Leone, quando la Regione Basilicata porrà fine a questa ennesima discriminazione territoriale e consentirà anche ai cittadini della provincia di Matera di poter usufruire del medesimo eccellente servizio del Potentino?

In attesa di risposte e di fatti concreti, in Provincia di Matera, se hai le possibilità economiche e non puoi aspettare i “tempi tecnici” della piattaforma, puoi pagare il tampone in un laboratorio privato.

Se non hai possibilità economiche e non puoi aspettare…ti devi trasferire a Potenza.”