GD: Il PD lucano dimostri di aver capito gli errori del passato e si apra ai giovani

“Faccio un appello alle nuove generazioni: VENITE! Abbiamo bisogno del vostro stimolo, del vostro sapere.” “Vogliamo un partito accogliente dove nessuno si senta padrone delle tessere, dei circoli o delle persone”. Queste alcune delle parole con cui la Segretaria Elly Schlein ha aperto i lavori dell’assemblea nazionale del Partito Democratico. Un messaggio forte, chiaro, dirompente in linea con la grande partecipazione che il PD ha registrato alle primarie dello scorso 26 febbraio. Il nostro popolo ci chiede di essere uniti ma, allo stesso tempo, di avere il coraggio di cambiare metodi e visioni.” Si richiamano al nuovo corso degnato dalla neo segretaria i Giovani Democratici di Basilicata che in una nota ricordano come “Non più tardi di qualche settimana fa, 80 ragazze e ragazzi, rappresentativi di una giovane generazione impegnata su tutto il territorio regionale da anni nel Partito Democratico di Basilicata, ha posto con coraggio la necessità che la comunità democratica non solo si apra alle istanze dei più giovani ma che sia anche in grado di dare loro uno spazio di agibilità politica autonoma negli organismi dirigenti.” E ancora, se bisogna “𝗣𝗮𝗿𝗹𝗮𝗿𝗲 𝗰𝗼𝗻 𝗻𝗼𝗶 𝗶𝗻𝘃𝗲𝗰𝗲 𝗰𝗵𝗲 𝗽𝗮𝗿𝗹𝗮𝗿𝗲 𝗱𝗶 𝗻𝗼𝗶. È necessario, oggi più che mai, che la voce di una generazione non sia filtrata da pensiero alcuno, appartenenza di corrente o, peggio, vicinanza al capobastone di turno. Una grande e assoluta novità, un riconoscimento importante al lavoro quotidiano dell’organizzazione giovanile, coerentemente con gli ideali e i proclami emersi nel dibattito congressuale dalle voci di tutti i candidati alla segreteria e ribaditi, da ultimo, dalla Segretaria nazionale eletta Elly Schlein.”

Dunque “Il Pd lucano deve dimostrare con atti concreti di aver capito gli errori del passato e seguire, senza ulteriori indugi, la via tracciata dal nuovo corso nazionale, valorizzando, finalmente, una nuova classe dirigente. Purtroppo, ad oggi, così non è stato e si è preferito, scientemente, di tenere fuori una generazione intera dalla lista unitaria per l’elezione del segretario regionale. Il congresso unitario deve essere, al contrario, l’occasione ultima e vitale per recuperare il terreno perduto e rilanciare la nostra comunità in una prospettiva nuova. Prendere parte ai conflitti presenti nella società, combattere i divari territoriali, di genere e generazionali, consentire la formazione politica dei più giovani affinché siano sempre più credibili, pronti e all’altezza delle sfide del presente e del futuro, con determinazione e lungimiranza. Noi ci stiamo provando con passione e dedizione: abbiamo messo su la nostra scuola di Formazione “Nex Generation Bas”, luogo di confronto e dibattito con personalità di spessore del panorama regionale e nazionale. Abbiamo promosso e sostenuto battaglie importanti, anche durante la pandemia, come quelle sul “bonus psicologo”, sul voto agli studenti fuori sede, sulla dignità del lavoro dei più giovani, sul cambiamento climatico, spopolamento, diritti civili e diritti sociali. È ora che tutto ciò diventi patrimonio della comunità democratica di Basilicata.

Al nuovo segretario, Giovanni Lettieri, il compito di considerare dirimente in questo momento storico il lavoro della nostra generazione. Noi ci siamo e vogliamo essere protagonisti. Serve coraggio. Il coraggio di osare, andare oltre schemi obsoleti e fuori dal tempo per lavorare tutti insieme, giovani e meno giovani, al rilancio del PD Basilicata. Alla Segretaria l’augurio di costruire visioni e su quelle generare speranze e passioni alte.”