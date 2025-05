Gasparri ( FI) a 360° tra coerenza, aperture al civismo e una Preghiera del Papa per i giornalisti

Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia al Senato, parlamentare di destra da una vita, sa stare su tutti gli argomenti, senza girarci intorno tra giudizi lapidari ‘’senza se e senza ma’’ e una buona dose di ironia, anche quando deve parlare della categoria a cui appartiene quella dei giornalisti. Tanto da chiedere, appena incontrerà papa Leone XIV, Robert Francis Prevost, una preghiera per quei colleghi che avrebbero largheggiato in ricostruzioni di come siano andate le cose nel Conclave e tracciato un identikit sul futuro comportamento del Pontefice. A Matera, per una iniziativa del partito a sostegno del candidato sindaco del centrodestra Antonio Nicoletti, ha espresso il suo pensiero… ”Leggendo le cronache delle elezioni del Pontefice, ha detto Gasparri, mentre venivo qui a Matera, da giornalista – e sono professionista da 40 anni- riflettevo sulla saccenza della mia categoria che, oggi, spiega sui giornali ciò che non capisce. Ci hanno ammannito per giorni di previsioni sbagliate. Ho letto 300.000 articoli che spiegavano che vinceva quello o l’altro, che quello aveva i voti. Tutta questa pletora di esperti, e potrei fare i nomi e cognomi e li farò, perchè sto facendo una ricerca degli articoli di quelli che sono i vanieloquenti e dei vaniscriventi . Adesso i vanieloquenti e i vaniscriventi che avevano annunciato con certezza e prosopopea ci spiegano la natura, il programma, il magistero del nuovo Pontefice vadano a farsi un week end al mare , questi colleghi giornalisti che sono maestri del nulla , diffusori di ignoranza e perdigiorno. Se se ne stanno in famiglia, al mare noi eviteremmo di leggere articoli inutili. Lo dico con rammarico -ha commentato- e potrei citare nomi e cognomi, c’è una specie di teologo giornalista su La Stampa, che ha già spiegato tutto . Quindi chi non ha capito nulla eviti di confondere la gente. E’ un appello che faccio perchè, come dire, c’è un limite a tutto. Prego nostro Signore che illumini i giornalisti . Anche Sant’ Agostino ha a che fare con l’informazione e la stampa e quando incontrerò il Papa, che è un agostiniano, gli dirò di pregare- da agostiniano- per i giornalisti che hanno raccontato quello che non sapevano e adesso ci spiegano quello che non sanno”. E per restare negli ambienti vaticani, con quell’appello alla pace che ha contraddistinto il discorso di apertura del Pontificato, dopo l’attesa fumata bianca, Gasparri è stato realista invitando un po’ tutti- pur con posizioni e pesi diversi- a fare la propria parte.



” Dobbiamo soltanto sperare -ha detto l’on. Maurizio Gasparri- che l’avvento di un nuovo Papa consenta alla Chiesa, che pure si è cimentata molto attraverso Papa Francesco e la gerarchia vaticana, possa avere ascolto . Del resto proprio l’evento tragico della fine di Bergoglio ha fatto sì che Trump e Zelensky si riparlassero. Tutti ricordiamo quelle immagini, molto informali, anche bizzarre, all’interno della basilica vaticana di questo dialogo. Non ci sono stati grandi risultati finora . Ma, anzi, si è moltiplicata la situazione di crisi . Proprio Papa Bergoglio parlava di una terza guerra mondiale a pezzi. India e Pakistan si sono scontrati. Sono potenze che hanno armi nucleari. Quindi il quadro si è complicato e quindi credo che più si complica il quadro e più la comunità internazionale si debba muovere. Non è solo compito della Chiesa , ma di tutti -ha precisato Gasparri.



Speriamo che anche Trump ci si metta con dedizione e meno cedevolezza alla recitazione. Quel primo incontro nella sala ovale della Casa Bianca fu una catastrofe, una lite in diretta televisiva mondiale. E’ bene parlarsi, senza troppa evidenza. Però è urgente perchè la situazione sta peggiorando e quindi, credo, che serva una sola iniziativa non solo del Santo Padre ma anche della comunità internazionale. E l’Italia fa la sua parte. Non è che l’Italia possa determinare il comportamento di russi, ucraini, indiani, pakistani e americani. Tuttavia l’Italia sta ospitando dei colloqui , dando un contributo importante, tra Iran e Stati Uniti. Altro contesto da cui dipendono Gaza, gli Uthi. L’Italia fa la sua parte . Speriamo che le parole di pace del Santo Padre , Leone XIV, ha usato come prima parola d’esordio abbiano un effetto. Io sono credente ”



Dalla politica internazionale a quella locale, con Forza Italia impegnata a sostenere il candidato sindaco Antonio Nicoletti, dopo aver messo da parte – almeno per il momento- la vicenda che ha visto l’ex capogruppo in consiglio comunale Nicola Casino partecipare alle primarie di Matera con la lista Matera 2030. Situazione che ha portato alla sospensione dal partito dello stesso Nicola, di suo padre Michele attuale consigliere regionale che ha aderito al gruppo misto e del consigliere regionale Damiano Laterza.

”Credo che abbiamo fatto bene a privilegiare una politica di coerenza e di apertura- ha detto il rappresentante degli Azzurri in Parlamento. Coerenza significa aver mantenuto una coalizione di centrodestra, aver detto che Forza Italia è quella che non alimenta trasformismi, familismi e situazioni ibride e non chiare . Noi, sin dall’inizio, ci siamo confrontati sin dall’inizio con Fratelli d’Italia e con la Lega . Abbiamo sempre proposto una apertura al mondo civico. Siamo con il candidato sindaco Antonio Nicoletti, espressione della società civile, secondo un modello che abbiamo proposto in tante occasioni e contesti. E questa è la via che proponiamo agli elettori -ha precisato Gasparri- in quadro molto confuso, con una Sinistra che è avviluppata in una crisi molto grave. Un trasformismo familistico deteriore che è una specie di malattia che può contagiare sia il centro destra che il centro sinistra . Ma noi abbiamo preso il vaccino contro la malattia del trasformismo e del familismo . Abbiamo scelto per il centrodestra una politica di coerenza e apertura al civismo, che abbiamo sempre sostenuto . Anche Vito Bardi, presidente della giunta regionale di Basilicata, nasce come candidato civico , anche Bucci in Liguria è stato sindaco ed espressione di un modello civico. Altrove abbiamo avuto candidature espressamente politiche. E questo è un modello ci coerenza e di serietà”



Poi i temi nazionale. Sull’Immigrazione, che riguarda il Centro realizzato in Albania, e dopo la sentenza della Cassazione ha ribadito che il Governo andrà avanti. “La sentenza della Cassazione dà ragione alle politiche del governo sull’immigrazione- ha detto Gasparri. Alcuni giudici hanno cercato di smantellare una politica di severità. Altri, per fortuna, la confermano. Il Governo va avanti. Meno clandestini vuol dire evitare tragedie del mare e lo sfruttamento da parte di mercanti nella disperazione di chi risale il continente europeo’’. Confermata la scelta di astenersi sui referendum di giugno. ‘’ Forza Italia – ha detto Gasparri.- ritiene che le leggi vigenti in materia di lavoro e di cittadinanza siano quelle migliori. E’ un diritto promuovere un referendum. E’ un nostro diritto non votare per scelte che non condividiamo. Infine la questione del fine vita, che in Italia ha aperto una breccia con una legge approvata nei mesi scorsi dalla Regione Toscana. – “Ha fatto bene il governo -ha detto Gasparri-a impugnare la legge della Regione Toscana. Il fine vita non è materia per i consigli regionali. Il partito democratico ha avuto una condotta scellerata . La Corte Costituzionale la bacchetterà.



Matera torni ad essere una città simbolo del Mezzogiorno e a riacquistare un ruolo internazionale di primo piano”. Così il candidato sindaco Antonio Nicoletti ha chiuso il suo intervento nel corso dell’incontro promosso questa mattina da Forza Italia, sottolineando la solidità della coalizione e l’importanza di un’efficace filiera istituzionale tra Governo, Regione e Comune. “La nostra coalizione è forte e coesa – ha affermato Nicoletti -, e grazie a collaborazione e sinergia tra il Governo nazionale, la Regione Basilicata e il Comune potremo realizzare i progetti necessari per il rilancio della città”.

Il candidato ha quindi illustrato le linee guida fondamentali per il futuro di Matera, che passa attraverso il sostegno alle imprese locali, la promozione dell’innovazione tecnologica e la valorizzazione del patrimonio culturale. “Matera è patrimonio Unesco, oggi è in parte abbandonata, e deve tornare a essere una città simbolo del Sud Italia. Vogliamo far rivivere il prestigio internazionale di Matera investendo su imprese, innovazione e cultura”, ha aggiunto il candidato. “Vogliamo rilanciare i talenti giovani con percorsi formativi e opportunità di lavoro, potenziare il polo universitario materano, ampliando l’offerta e rafforzando i centri di ricerca per attrarre studenti e ricercatori. Il Welfare è poi un capitolo centrale del nostro programma, puntiamo a rafforzare i servizi sociali ed educativi a favore delle famiglie, degli anziani e delle categorie più fragili”. Infine, Nicoletti ha sottolineato la necessità che Matera sia città baricentro del Sud, sfruttando la posizione strategica tra Tirreno, Jonio e Adriatico e diventando punto di riferimento internazionale per lo sviluppo economico e culturale del Mezzogiorno.

“Matera può e deve tornare ad essere città internazionale – ha concluso il candidato Nicoletti – diventando un punto di riferimento per giovani, imprese e turisti di tutto il mondo”.



