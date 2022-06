Gas, Cifarelli e Pittella: “finalmente Regione su nostra posizione”

“Finalmente la Regione è sulla nostra posizione, da tempo proposta, sui ristori alle famiglie contro il caro bollette, incentrata soprattutto su una compensazione sul gas, a fronte delle disponibilità più volte da noi rimarcate, della Basilicata. Il gas gratis non dovrà essere solo un proforma ma una proposta ben strutturata alla quale daremo il nostro contributo, a beneficio dei lucani tutti”.

È quanto dichiarano i consiglieri regionali del Pd, Roberto Cifarelli e Marcello Pittella, in riferimento al rinnovo decennale degli accordi tra Regione Basilicata e compagnia petrolifere.

“Finalmente– aggiungono – si è arrivati anche al rinnovo degli accordi, fermi al 2018, ed oggi salutati con ‘fervore’. Si trattava – continuano – di un passaggio significativo ma dovuto, di cui attendiamo ne vengano “quantomeno” illustrati i contenuti in consiglio regionale, al fine di aprire un dibattito costruttivo sulla destinazione più congeniale delle risorse rinvenienti dalle compensazioni e discutere di tutte le partite dubbie, se non del tutto assenti quali extra profitti maturati per le compagnie, Ires con il Governo nazionale e decarbonizzazione.”

“Il tempo non ha consegnato ‘novità’ ma senza dubbio insegnamenti da tenere a mente per tutti, anche per quanto riguarda il rapporto con le compagnie che, – sostengono i dem – al netto dei “ringraziamenti enfatici” loro rivolti dal governatore Bardi, dovrà continuare ad essere impostato sul rigore e la trasparenza.”