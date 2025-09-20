Gas caro? Smettiamola di far fare gli affari a Trump e agli Usa

La distruzione del gasdotto, a doppia canalizzazione, che collegava la Russia all’Europa (e sulla quale indaga la magistratura tedesca) in coincidenza con l’invasione e la guerra contro l’Ucraina ha di fatto- e con una strategia precisa- imposto ai Paesi dell’Unione Europea di comprare gas statunitense trasportato via nave. E i costi,naturalmente, sono triplicati. Per il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, la cosa non starebbe andando bene visto che invita l’Europa a comprare gas a stelle a strisce e a cessare i rifornimenti di gas russo che, in qualche modo arriva. Ma costa decisamente meno. E allora ”Me ne frego ! per ”Me ne frego !”, vediamo se l’Europa a cominciare dai Paesi a trazione sovranista come quello italiano sono in grado di essere conseguenziali, dopo il disco verde totale per i dazi a senso unico e l’Alt ! venuto da Trump a tassare il colossi del web e via elencando, che da noi non pagano nemmeno un euro di tasse o quasi. E invece no. Siamo alle ennesime sanzioni. L’avvocato Leonardo Pinto invita a mutare rotta, ma le navi con le 50 stelle degli Usa e quelle della coda delle comete del Protettorato europeo continuano ad approdare con i costi del gas che sappiamo.



VIVIAMO NELL’ERA DEL BUSINESS,

AFFARI AD OGNI COSTO PER CINICI AFFARISTI

È la logica di Trump, con cui vengono sacrificati diritti, valori, amicizie e alleanze storiche per affermare fragili supremazie.

E questo incoraggia Putin a continuare in provocazioni come quella del lupo della favola di Fedro.

Gli sconfinamenti in spazi aerei di paesi sovrani, ne sono la prova; da ultimo, lo sconfinamento di jet russi sull’Estonia.

Tiepide, o quasi inesistenti, le reazioni di Trump, nonostante la presenza degli USA nella NATO.

Questa è la realtà odierna, in alcun modo giustificabile, che nulla ha a che vedere con la storia dell’Europa, che non va inutilmente scomodata.

Che fare?



L’affarista Trump suggerisce di smettere di acquistare gas dalla Russia perché ha l’obiettivo strategico di farlo vendere dagli USA ad un prezzo più alto.

È impossibile essere alleati di chi intende sfruttare cinicamente i propri alleati. Di questo l’Europa deve prendere atto e organizzarsi di conseguenza, anche militarmente non per offendere, ma per difendersi.

L’alternativa è scegliere un “padrone” e servirlo in silenzio assumendo il ruolo di consumatori finali di ogni pietanza che il “padrone” somministrera’. Il mio limite: la concretezza nella realtà; anche se storia e politica sono la mia passione.