‘’Studère, studère, post mortem quid valere ? Nu mazz d’ c(i)m c(i)quer…’’ La ricordate la frase in latino dialettale maccheronico che negli anni Settanta, post sessantottini, echeggiava con ironia tra gli studenti materani dei licei che invitavano comunque a leggere, riflettere, discutere e partecipare, ma attingendo alle diverse fonti del sapere? Alcuni ricorderanno certamente, per i giovani delle piattaforme digitali che assorbono come l’acqua che scorre sui piani di marmo forse no… Ma quella frase sintetizza tutto un modo di essere e di rapportarsi con gli altri. E la riflessione parallela da campagna elettorale del direttore della Casa Museo del Comunismo e della Resistenza di Matera Francesco Calculli è un invito a partecipare a un processo di cambiamento, che deve cominciare da noi stessi sopratutto da quanti hanno una precisa identità politica e sono fedeli alla linea o l’hanno smarrita, persa dimenticata e cercano un ‘’centro di gravità’’ permanente per dirla con una nota di canzone di Franco Battiato. E’ una testimonianza, quella del compagno Calculli, che gira in città con una coerente mascherina rossa, che lega alla Costituzione, alle battaglie di libertà e di democrazia con un riferimento preciso al ‘garantismo’ che” si rivela quando noi siamo capaci di tutelare i diritti e le garanzie dei nostri avversari’’. Ragazzi, rifletteteci sù, ma lo diciamo anche agli ‘’smemorati’’ (giustifichiamo solo quanti sono alle prese con malattie invalidanti) che ignorano o fanno finta di non ricordare o conoscere questo importante aspetto della nostra società. E allora studio e riflessioni continuano nella propria dimensione a forza di leggere, studiare, riflettere, confrontarsi e alla ricerca di una strada maestra, da Lunga Marcia, da Sendero Luminoso comunque, di lotta, interiore e magari nel solco di una frase di un grande rivoluzionario :“Chi lotta può perdere, chi non lotta ha già perso’’. Il ‘’Che’’ aveva pensato e visto giusto. Ma di questo avremo modo di parlarne.