Garantire i diritti di tutti, ma no alla violenza di piazza

Una vicenda con alcuni interrogativi da chiarire sul come? Una civile protesta di piazza, quella di Roma pro Palestina non autorizzata dalla Questura,con un presidio ma senza corteo tradizionale, abbia portato a scontri tra alcuni infiltrati e a volto coperto e le forze dell’ordine. E con un bilancino di feriti da una parte e dall’altra. Episodio da condannare perché, come ricorda l’avvocato Leonardo Pinto, la violenza chiama altra violenza. Non sappiamo se un manifestazione con corteo autorizzato avrebbe portato comunque agli scontri. Ma sta di fatto che averla, comunque vietata, non ha evitato incidenti e feriti. E’ il segnale che la pressione che il ‘decreto sicurezza’’ assieme alla stretta sulla divulgazione di atti giudiziari e, di conseguenza al diritto dovere di informare l’opinione pubblica, possa portare a forme di protesta contro una deriva autoritaria strisciante? E’ bene che al Governo, in primis, e nella società civile che fa riferimento alla Costituzione, la questione non vada sottovalutata. Servono rispetto, responsabilità, pace e democrazia e persone che si impegnino per farlo…



*NO ALLA VIOLENZA DI PIAZZA*

*Non ci sto! Sono stato sempre contro manifestazioni violente che ho sempre condannato senza se e se ma, a prescindere dalle motivazioni e dalla causa.*

*Quello che è accaduto ieri a Roma, nella manifestazione pro Palestina, non è diverso dall’indegno assalto alla sede della CGIL del 9 ottobre 2021, per intenderci.*

*La violenza non si contesta con altra violenza.*

Il dissenso e le contestazioni non si manifestano con l’incitamento all’odio accompagnati da atti di violenza gratuita in danno di inermi cittadini e poliziotti, che non sono responsabili degli atti e comportamenti contro i quali si intende manifestare.

*Chi non condanna o tace su manifestazioni di piazza incivili e violente si rende complice e sostenitore dei violenti.*

*In democrazia, proprio per garantire i diritti di tutti, bisogna condannare i violenti e isolarli socialmente. Questo in ossequio alla sacralità della vita nella quale credo fermamente.*