Gallipoli (LE): lavori per un centro sociale polivalente per anziani nel parco Via Firenze

“Entro la fine del mese partiranno i lavori per il recupero e la valorizzazione del fabbricato presente all’interno del parco di via Firenze: negli anni precedenti la Regione Puglia ha valutato come idoneo il progetto per la riqualificazione del rustico già presente nell’area che diventerà, grazie ad un finanziamento regionale di 540 mila, un centro sociale polivalente per anziani. Completati gli interventi mirati al recupero generale del parco di via Firenze, realizzato con i fondi del bilancio comunale, si procede ora con la riqualificazione del fabbricato di oltre 250 metri quadri.” E’ quanto si legge in una nota del Comune di Gallipoli (Lecce) che così prosegue: “Nello specifico, l’opera sarà realizzata grazie alle risorse del bando pubblico della Regione dedicato agli Ambiti di Zona su “Benessere e Salute infrastrutture sociali e sociosanitarie per beneficiari pubblici”. Preso atto dell’aumento percentuale della popolazione anziana cittadina, il progetto affronta tale cambiamento attraverso la promozione concreta di una serie di azioni e misure al fine di migliorare la loro qualità della vita e le occasioni di aggregazione. Il centro sociale polivalente per anziani sarà dunque una struttura che, attraverso la realizzazione di un programma di attività e servizi di incontro di natura culturale, ricreativa e sportiva, avrà come obiettivo la socializzazione e la partecipazione dei cittadini più anziani. In particolare, le finalità del centro saranno quelle di promuovere e favorire la tutela della salute e una vita di qualità della persona anziana. Il centro si proporrà, dunque, come riferimento culturale per la città con momenti di studio, dibattiti, incontri aperti a tutta la cittadinanza; non mancheranno azioni finalizzate a promuovere, stimolare e sostenere le iniziative dirette a prevenire situazioni di bisogno e di emarginazione e a creare un ponte intergenerazionale tra anziani e giovani, inserendoli nel tessuto sociale e valorizzando la loro esperienza e la loro memoria storica.”

Secondo l’assessore ai Lavori Pubblici Riccardo Cuppone: “Il parco urbano di via Firenze diviene così un punto di riferimento per tutte le generazioni. Un iter lungo rallentato anche dall’emergenza sanitaria e dalla crisi. Tuttavia ora siamo pronti ed entro la fine di gennaio si aprirà ufficialmente il cantiere. Entro la fine del 2023 sarà consegnato l’immobile alla città. Ringrazio l’ex assessore Angelo Mita per aver seguito questo progetto: un ottimo lavoro di squadra. L’edificio sarà realizzato nel rispetto di tutte le normative tecniche specifiche, con soluzioni sia premianti per il risparmio energetico che tecnologiche e innovative; comprenderà sale dedicate ai laboratori, alla lettura e al relax, alla socializzazione oltre che spogliatoi e servizi igienici.” Per l’assessora ai Servizi Sociali, Tonia Fattizzo: “Si tratta di uno spazio cui Gallipoli ha bisogno e ci auguriamo che non ci siano ritardi di alcuna natura. Uno spazio dedicato alla comunità si traduce come uno spazio dedicato al benessere e alla socialità. Il lockdown ci ha insegnato che le relazioni sono necessarie e fondamentali: il nostro è un investimento sulla comunità, sulla condivisione e sullo scambio di valori.”