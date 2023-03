Gallipoli: al via i lavori di pulizia del “Parco 8 marzo”

“8 marzo“: è così che è intitolato il parco nel quartiere San Gabriele della città di Gallipoli. Un parco vista mare a servizio della comunità del quartiere che in questi giorni è interessato da una serie di attività atte a ripulire e valorizzare l’area.

“Su iniziativa della consigliera delegata all’Ambiente Rossana Nicoletti, -si legge in una nota- a seguito di un input già partito lo scorso anno, assume ancor di più concretezza in questi giorni portando alla luce un piccolo ma importante polmone verde della città.

La pulizia del parco è stata avviata domenica scorsa con il coinvolgimento degli abitanti del quartiere, dell’Azione Cattolica – San Gabriele dell’Addolorata, dell’associazione ambientalista Paolo Pinto e di Lions e Leo Club di Gallipoli.

Dai rami secchi alla sporcizia, il parco in questi giorni continua ad essere al centro di interventi per divenire un luogo sicuro, pulito e adatto al tempo libero. Non è un caso che, sulla scia del successo del parco urbano di via Firenze, su iniziativa dell’assessorato allo Sport e ai Lavori Pubblici Riccardo Cuppone, sia stato anche installato un canestro da basket per far divertire i giovani della zona. Il parco sarà restituito definitivamente alla cittadinanza nelle prossime settimane, nel frattempo è comunque possibile fruire dello stesso. Per la consigliera Nicoletti, trattasi di una “Iniziativa importante per riqualificare l’area abbandonata e trascurata. Il nostro obiettivo è quello di rendere i cittadini parte attiva di questo processo: il compito di aver cura degli spazi è sì dell’Ente ma anche di ogni cittadino. Nelle prossime settimane saranno sistemate le giostrine e i lampioni, nel frattempo sono state ripulite le aiuole e potati gli arbusti. Il mio personale ringraziamento alla consigliera Serena Pepe per aver condiviso l’entusiasmo di quest’iniziativa e a tutti coloro i quali hanno partecipato e parteciperanno alle giornate di pulizia. Siamo tanti ma potremmo essere sempre di più”.

