Galgano (Fdi):Giunta Telesca sia chiara: Soldi Pnrr per l’asilo ”De Gasperi”ma dov’è!

E’ la richiesta che la consigliera al Comune di Potenza Carmela Galgano ha rivolto, con una nota, al sindaco Vincenzo Telesca in merito alle sorti della scuola dell’infanzia ”Alcide De Gasperi”, che va recuperato ma nell’attuale sede anche perché ci sarebbero le risorse del Pnrr. E qui la richiesta di far chiarezza sulla ipotesi che quell’investimento possa essere destinato a Macchia Romana. Una richiesta che fa seguito all’iniziativa di Forza Italia che con la consigliera Vaccaro ha raccolto le firme per il recupero della stessa scuola https://giornalemio.it/politica/funzioni-e-memoria-fi-potenza-con-la-petizione-a-difesa-scuola-de-gasperi/



IL COMUNICATO STAMPA

Consigliera Galgano (Fratelli d’Italia): “La Giunta faccia chiarezza sulle azioni che sta mettendo in campo per salvare la De Gasperi”

Mentre famiglie e cittadini si mobilitano per evitare la chiusura definitiva della scuola dell’infanzia “Alcide De Gasperi”, sarebbe politicamente inaccettabile lasciare quella struttura al proprio destino e, allo stesso tempo, gestire senza trasparenza risorse pubbliche destinate ai bambini.

Sono a conoscenza del tentativo di delocalizzare il progetto finanziato con fondi PNRR per l’asilo nido in località Macchia Romana, il cui soggetto attuatore è il Comune di Potenza: una decisione politica rilevante che, se confermata, impone di verificare immediatamente la possibilità di destinare quelle risorse al recupero e alla riapertura della De Gasperi.

Sarebbe una scelta concreta e di buon senso: non disperdere i fondi PNRR e restituire alla città una scuola già esistente, presidio educativo e sociale che non può essere cancellato dall’inerzia dell’amministrazione.

“Parliamo di fondi destinati ai servizi per l’infanzia, non di una semplice partita amministrativa. Il Comune deve chiarire se il progetto sarà spostato, per quali ragioni, in quale sede e con quali garanzie. Potenza ha già pagato troppe volte il prezzo di scelte confuse, ritardi e mancanza di programmazione.

Chiedo al Sindaco e alla Giunta di riferire pubblicamente sullo stato del progetto, sull’eventuale delocalizzazione e sulle soluzioni previste per la De Gasperi.

Come opposizione vigileremo affinché i fondi per l’infanzia non diventino l’ennesima occasione mancata. Potenza non ha bisogno di decisioni calate dall’alto, ma di scelte chiare, trasparenti e coraggiose, a tutela dei bambini, delle famiglie, dei quartieri e dei lavoratori”.