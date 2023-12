Galella: a forestali subito stipendio di ottobre e a seguire ulteriori spettanze

“Le operaie e gli operai forestali riceveranno in queste ore lo stipendio del mese di ottobre ed entro lunedì faremo una comunicazione ufficiale sulle modalità di pagamento delle rimanenti spettanze. Conosciamo bene le condizioni economiche dei lavoratori e delle lavoratrici del comparto forestazione e, considerato anche l’approssimarsi delle festività natalizie, faremo ogni sforzo per ottemperare nell’immediato. Sono in corso verifiche da parte degli Uffici regionali circa le possibilità di utilizzo di risorse residue e sono molto fiducioso che la vicenda si potrà chiudere nel migliore dei modi tra lunedì e martedì prossimo”. È quanto ha dichiarato l’Assessore alle Politiche agricole, alimentari e forestali Alessandro Galella, nel corso di un incontro urgente che si è svolto in Regione alla presenza di rappresentanti della Uila Uil, Flai Cgil e Fai Cisl. “Faremo ogni sforzo – ha aggiunto – per fare del 2023 l’anno in cui questo progetto è partito prima di ogni altro, il 3 maggio, in cui abbiamo pagato, pur avendo mille problemi, tutti gli stipendi mese per mese. Come concordato nel tavolo di oggi – conclude Galella – lavoriamo costantemente anche all’approfondimento del Progetto della forestazione per i prossimi tre anni, per il quale verrà convocato nel mese di gennaio 2024 l’Osservatorio sulla forestazione, per valutare come efficientare e migliorare il Progetto”.

In mattinata l’assessore aveva presentato un evento sul Programma Forestale Regionale: “Redigere una proposta di Programma Forestale Regionale 2023-2042 individuando e definendo gli obiettivi generali, gli obiettivi specifici e le azioni, tenendo conto delle specifiche esigenze socioeconomiche, ambientali e paesaggistiche, nonché delle necessità di prevenzione del rischio idrogeologico, di mitigazione e di adattamento al cambiamento climatico e di difesa dagli eventi estremi con particolare attenzione agli incendi boschivi. Per raggiungere questo obiettivo la Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Basilicata ha affidato al CREA – Centro di ricerca Politiche e Bioeconomia – sede di Potenza, la redazione della proposta del Programma. Tale documento sarà frutto del lavoro congiunto di un Gruppo di esperti costituito da: referenti delle Direzioni Generali per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e dell’Ambiente del Territorio e dell’Energia; dai Centri CREA – Politica e Bioeconomia – Foreste e Legno – Agricoltura e Ambiente; referenti della Scuola SAFE dell’Università della Basilicata e da consulenti esterni esperti del settore.

Nell’ambito di tali attività la Regione Basilicata con il supporto del CREA ha organizzato un evento che si terrà il 19 dicembre 2023 dalle ore 9:30 alle ore 18:00 presso il centro congressi del Park Hotel di Potenza. La manifestazione è stata presentata questa mattina in Regione dall’assessore Alessandro Galella, dal Direttore generale per le politiche agricole, alimentari e forestali Emilia Piemontese e da Giuseppina Costantini del CREA-Centro di ricerche Politiche e Bio-economia. L’evento si articola in due sessioni: la prima, finalizzata alla presentazione dell’Analisi di Contesto del PFR 2023/2042; la seconda è incentrata su focus-group tematici per raccogliere le opinioni, le aspettative e i punti di vista dei portatori d’interesse. Tre i temi chiave: pianificazione forestale; servizi ecosistemici, biodiversità e multifunzionalità; filiera foresta-legno.”

“La Regione Basilicata – ha spiegato l’assessore Galella durante l’incontro con i giornalisti- nella proposta di Programma Forestale Regionale (PFR) 2023-2042, riconosce e prende in carico l’importanza fondamentale di adozione di processi decisionali condivisi con lo specifico obiettivo di identificare le azioni prioritarie da implementare per superare i principali problemi e debolezze del settore forestale in Basilicata. Per la redazione del Programma sarà attuato un percorso di coinvolgimento dei portatori di interesse attraverso la realizzazione di diverse fasi di confronto partenariale- sociale, di settore ed istituzionale. Il settore forestale – ha aggiunto l’assessore – dovrà diventare, con una adeguata programmazione e pianificazione, un ecosistema di business, generatore di reddito nel rispetto della sostenibilità ambientale, sociale ed economica”. “Con l’evento del 19 dicembre – ha detto Emilia Piemontese- partendo dall’analisi di contesto e attraverso il processo di partecipazione dei focus group, si vogliono acquisire indicazioni e proposte per rendere il patrimonio forestale regionale resiliente, ricco di biodiversità, capace di contribuire alle azioni di mitigazione e di adattamento alla crisi climatica, offrendo benefici ecologici, sociali ed anche economici”. La superficie forestale della Regione Basilicata è pari a 392.412 ettari che rappresentano circa il 40 % del territorio regionale; l’incremento della superficie forestale osservato nell’arco di un decennio è di circa il 14% (47.000 ha di bosco in più).”