G7 e cose concrete ? Solo buone pratiche e indirizzi sulle pari opportunità

Ed è stata- in sintesi- La risposta del ministro della famiglia e della pari opportunità Eugenia Roccella, nel corso della conferenza stampa a conclusione del G7 pari opportunità, alla domanda se ci fosse un progetto, una iniziativa da concretizzare in tempi ragionevoli. E nè poteva essere diversamente, dopo l’approvazione del documento finale, che troverete sul sito www.g7italy.it . Confronto, riflessioni, proposte ma in pratica ogni governo ha priorità, sensibilità e risorse diverse da mettere in campo”

“Cosa abbiamo fatto di concreto ? – ha detto il ministro Roccella. Ogni governo può fare qualcosa di concreto . Il nostro da subito ha cominciato a farlo. Per esempio l’occupazione femminile ha raggiunto un record storico e nel G7 abbiamo messo in rilievo le buone pratiche . Andiamo dalle diverse impostazioni di quote di alcuni governi a meccanismi di propensione di premialità di altri, dal problema di condividere il lavoro di cura che in Italia è ancora molto poco condiviso alla promozione del più classico degli strumenti del lavoro famminile. Quindi quello che con il G7 possiamo fare è,intanto, sottolineare la cooperazione internazionale dei paesi che ne fanno parte. Mettere a confronto le buone pratiche e sottolineare le priorità che impongono ai Paesi del G7. Ma non può mettere in campo -ha concluso- cose concrete”. A conferma che, nonostante sforzi e progressi per far avanzare la parità di genere, restano ancora tanto da fare, visto che nessun Paese del G7 ha raggiunto questi obiettivi. “I ministri per la parità di genere del G7 e la Commissaria europea per l’uguaglianza” (la maltese Helena Dalli), nella dichiarazione finale , hanno riaffermato il loro “impegno collettivo a proteggere, promuovere e realizzare i diritti di tutte le donne le ragazze, porre fine a tutte le forme di violenza sessuale e di genere e a garantire l’empowerment(emancipazione) delle donne e delle ragazze in tutta la loro diversità”. Sul come ogni governo si regolerà di conseguenza. E del resto il documento riporta, in proposito, che “l’empowerment delle donne e delle ragazze è fondamentale non soltanto per il raggiungimento della piena parità, ma anche un motore cruciale per la pace e la sicurezza, nonché per la crescita economica inclusive e sostenibile, riconosciamo che un aumento significativo nella partecipazione delle donne a tutti I settori dell’occupazione, compreso in quelli più innovative e remunerative, quali quelli correlate alle Stem e alle transizioni verde e digitale e nelle posizioni decisionali, è fondamentale per assicurare la loro autosufficienza e indipendenza economica e contribuisce alla prosperità, competitività e al benessere delle società”.



Praticamente c’è di tutto. Sul come e quando arrivare a questi obiettivi,però, ce ne passa. Intanto se ne parla. Alle donne il compito,e tante lo fanno con determinazione, il dovere e la responsabilità di crederci e di continuare a lottare per superare culture, luoghi comuni che sono di ostacolo alla piena emancipazione: dalla famiglia al lavoro, allo sport. Il Paese ha bisogno delle donne, ma occorre metterle nelle condizioni di poter contribuire a questo percorso, in relazione alla perdita di competitività, all’emigrazione e a un calo demografico, che deve fare i costi per mettere sù famiglia, aver e allevare un figlio. Quanti costi: dalla sanità ai servizi per l’infanzia (il costo di nidi e asili) a quello dei prodotti per l’infanzia-decisi dal Governo Meloni- con il passaggio dell’Iva al 10%: latte, preparazioni alimentari per infanti, pannolini e anche i seggiolini da installare in auto (con imposta al 22%). Politiche per la famiglia e per le donne…Cominciano da qui. E del resto i problemi da affrontare sono tanti : dalle discriminazioni, alla violenza, alla tratta. Buon lavoro Ministro e alle colleghe del G7, dei paesi più industrializzati, che dovranno affrontarli. Resta il ricordo della tre giorni trascorsa a Matera, con un centro deserto, per motivi di sicurezza, pochi contatti con la gente e un grazie espresso dal ministro Eugenia Roccella per Matera ”Mather”, città magica che anche a tavola ha saputo farsi apprezzare con i sapori della cucina tradizionale.