G7 a Egnazia. Matera non ”SImuove” ed è occasione persa

Almeno l’escursione per una gita ai Sassi la si poteva prospettare alle delegazioni del G7 che da borgo Egnazia, comunque, si sono mosse per andare ai Trulli di Alberobello ( Bari), patrimonio dell’Umanità come gli antichi rioni di tufo e l’habitat rupestre di Matera. A evidenziare l’occasione mancata per fare pubblicità e accrescere interesse di Matera tra i leader dei ”Sette” è Pasquale Di Lorenzo per il movimento ” Matera si muove”. E, invece, silenzio. Forse si attende l’appuntamento, ma di ben altro rilievo, dal 4 al 6 ottobre per il G7 delle Pari opportunità, annunciato lo scorso anno durante il la ministra per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Roccella, durante il “Women7 Summit” dedicato alle pari opportunità. Non ci aspettiamo soluzioni e risposte di sorta visto il calo demografico costante nel nostro Paese e la Basilicata, tra le regioni del Sud, è quella che sta peggio. Con un taglio continuo di servizi ( da parte per ora le chimere dei Lep dell’autonomia differenziata), la precarietà del lavoro che scoraggia i giovani dal restare e formare famiglie. I modelli scandinavo , tedesco e francese sono lontani. Ne verrà fuori un dal G7? Chissà. Ma stavolta, e qui raccogliamo la sfida di Matera si muove, gite ed escursioni di ottobre vanno fatte in zona. Almeno questo aldilà di convegni, foto ricordo e selfies.

LA NOTA DI MATERA SI MUOVE

G7 in Puglia una grande occasione persa per consolidare la promozione di Matera nel Mondo

Non può accadere di assistere come meri spettatori alla organizzazione di un evento di proiezione planetaria che si sarebbe tenuta ad appena 60 km da Matera senza che da parte degli enti preposti, in primis Comune e Fondazione Mt2019 ,abbiano quantomeno tentato di inserire la nostra Città in una delle tante attività collaterali e di contorno al G7 appena tenutosi in Puglia.

Eppure chi governa questa nostra Città e la sua promozione culturale e turistica hanno avuto un anno di tempo per tentare di proporre al Governo Meloni-che ci risulta essere da sempre innamorata della nostra Città-un coinvolgimento o quanto meno l ‘organizzazione di una iniziativa collaterale al G7che si sarebbe potuta svolgere a Matera .

Accanto al programma istituzionale che ha visto i Potenti della terra incontrarsi e discutere vi e’ stato anche uno collaterale di grande promozione del territorio pugliese che ha previsto cene di gala ,inziative ed incontri culturali finanche una visita ai Trulli di Alberobello e un tour della Valle d Itria per le first ladies in trenino storico…Proporre un visita nei Sassi o per esempio della Cripta del Peccato originale o le tante altre occasioni che Matera avrebbe potuto offrire sole se ci si fosse mossi per tempo senza sottovalutare la portata di questo evento che si è svolto praticamente alle porte di casa nostra.Non si è saputa cogliere questa occasione, a differenza di altre capitate in passato ,nonostante la contiguità di un territorio che da sempre auspichiamo possa essere considerato e promosso culturalmente e turisticamente come un ‘unico territorio .

Matera 19 06 2024 MateraSImuove Pasquale Di Lorenzo