Domani i un gradito spuntino o rinfresco per le delegazioni straniere che martedì 29 giugno raggiungeranno Matera da Bari con il treno delle Ferrovie Appulo lucane. Un’ora e di 10 di viaggio con un percorso diretto, senza fermate e con l’assenza, come accadde per il G7, di traffico ferroviario. L’amministratore delle Fal, come riporta la nota, ha preparato ciliegie, tarallini pugliesi, oltre a caffè e acqua, naturalmente. A Matera toccherà a noi preparare pranzi, cene e altro ancora. Non conosciamo i menù, ma per quanto se ne sa si punterà per grandi linee sulla tipicità .



Il vertice, invece, da quanto riporta una nota del Comune, dovrà puntare su un obiettivo dietista : fame 2030. Nove anni per sfamare quella parte del pianeta che vive di stenti o deve fare i conti con lo sfruttamento intensivo delle multinazionali e, paradossalmente, delle campagne ipercaloriche sovrappeso…Una bilancia da riequilibrare. Il sindaco di Matera, Domenico Bennardi, dirà la sua. Agli ospiti il compito di tirare le somme con la “carta” o dieta, se preferite, di Matera.



Domani, 29 giugno, si terranno a Matera la riunione dei ministri degli Esteri G20 e, per la prima volta nella storia, una sessione congiunta dei ministri degli Esteri e dello Sviluppo del G20, e la riunione dei ministri dello Sviluppo.

La riunione dei ministri degli Esteri si terrà a Palazzo Lanfranchi e sarà articolata in due sessioni. La prima riguarderà il tema della governance globale e del multilateralismo, strumento chiave per affrontare le principali sfide globali e promuovere una ripresa sostenibile e resiliente. Al centro delle discussioni vi sarà la necessità di rafforzare la collaborazione internazionale (e le relative istituzioni multilaterali) in settori chiave quali la salute globale, lo sviluppo sostenibile, la lotta ai cambiamenti climatici e il commercio internazionale.



La seconda sessione sarà dedicata alle relazioni con il continente africano, con focus tematico sullo sviluppo sostenibile e verterà sulle misure di policy più appropriate in alcuni importanti settori, tra cui quelli dell’inclusione di giovani e donne, degli scambi commerciali, della lotta ai cambiamenti climatici e della transizione energetica. I temi in agenda sono stati sviluppati a partire dai tre pilastri della Presidenza italiana del G20 “People, Planet, Prosperity” e in sintonia con il filo conduttore del “build back better”, volto a promuovere una ripresa sostenibile, inclusiva e resiliente.

Sicurezza alimentare e nutrizione saranno invece al centro della Ministeriale congiunta dei ministri degli Esteri e dello Sviluppo, con cui la Presidenza italiana intende fornire nuovo impulso politico al raggiungimento dell’obiettivo Zero Fame entro il 2030. La Dichiarazione Ministeriale di Matera, che valorizza il ruolo della Food Coalition lanciata dall’Italia in ambito FAO, ribadirà l’impegno del G20 nel costruire sistemi alimentari resilienti e sostenibili.

Nel pomeriggio si terrà, sempre per la prima volta, una specifica sessione dei soli Ministri dello Sviluppo, che si concentrerà sul finanziamento dello sviluppo sostenibile, nonché sullo sviluppo territoriale e la localizzazione degli SDGs. I Ministri riaffermeranno l’impegno del G20 a sostegno di una ripresa post-pandemica inclusiva e sostenibile nei Paesi in via di sviluppo.

Il sindaco, Domenico Bennardi, accompagnerà Il ministro degli Esteri italiano, Luigi Di Maio, i ministri e le delegazioni nella passeggiata da Palazzo Lanfranchi ai Sassi, e successivamente, alle ore 20,30, pronuncerà un intervento di saluto al cospetto dei ministri del G20.

Fervono i preparativi nelle stazioni di Bari scalo e Matera centrale e a bordo del treno speciale delle Ferrovie Appulo Lucane che domani mattina, con partenza intorno alle 8, trasporterà i Ministri degli Esteri e i Capi delegazione che da Bari raggiungeranno Matera per partecipare ai lavori del G20.

Tra imponenti misure di sicurezza e costanti sopralluoghi delle forze dell’ordine, si stende la moquette azzurra nella stazione di Bari scalo per accogliere ed accompagnare i ‘grandi’ a bordo del treno Stadler che per l’occasione è stato brandizzato con i loghi del G20 sia all’esterno, sui finestrini, sia all’interno, sui copritesta dei sedili. Nel corso del viaggio (una corsa diretta che durerà circa 1 ora e 10 minuti) Fal offrirà ai delegati un piccolo rinfresco preparato per l’occasione dall’Azienda ‘Casolare di Puglia’ di Triggiano. Biscottini alla pasta di mandorle di Ceglie messapica, taralli tipici baresi de L’Oro di Puglia, ciliegie ferrovia di Orchidea Frutta di Rutigliano, innaffiati da caffè e the, saranno serviti rigorosamente in confezioni monoporzione, come richiedono le norme anti-Covid.



“Un grande orgoglio per tutti noi ed una grande responsabilità che ci viene affidata – commenta il Presidente di Ferrovie Appulo Lucane, Rosario Almiento – una grande prova di fiducia di cui speriamo di essere all’altezza e che in queste ore ci vede impegnati con un imponente lavoro in cui si stanno impegnando tutti, dal management alle maestranze per fare in modo che, ancora una volta, FAL possa dare dimostrazione di affidabilità, efficienza e sicurezza. Ai ‘grandi’ della Terra – conclude Almiento – offriamo un viaggio incomparabile a bordo di treni moderni che attraversano un paesaggio meraviglioso e quasi incantato tra Puglia e Basilicata, due splendide regioni che ogni giorno colleghiamo all’insegna dell’efficienza e della sostenibilità ambientale”.

Un orgoglio, quello di cui parla il Presidente, che è anche il ‘claim’ della campagna pubblicitaria con cui Fal ha voluto dare il benvenuto alle Delegazioni e testimoniare la propria ‘fierezza’ sulla stampa.



Dopo circa un’ora di viaggio i Delegati arriveranno a Matera centrale, nella stazione progettata da Stefano Boeri per Matera capitale della Cultura e realizzata a tempo di record con fondi europei messi a disposizione dalla Regione Basilicata. Per l’occasione Fal ha deciso di ospitare una particolarissima mostra: un intervento di ‘exhibition design’ e arte contemporanea interpretato per Matera centrale da Nicola Miulli. Si declina concentrandosi sul senso del Post Scriptum e basa il proprio presupposto concettuale sul trinomio People, Planet, Prosperity, intorno al quale si articola il programma della presidenza italiana del G20.

“Per la nostra Azienda è un’occasione straordinaria – afferma il Direttore Generale di Ferrovie Appulo Lucana, Matteo Colamussi – La nostra vocazione è trasportare ogni giorno migliaia di persone, ma in questo caso abbiamo l’onore di trasportare i ‘grandi’, coloro che ogni giorno assumono decisioni importanti per il futuro di tutti noi e per lo sviluppo anche del nostro territorio. Stiamo lavorando per accoglierli al meglio a bordo dei nostri mezzi e sulla nostra Rete che oggi, grazie agli imponenti investimenti compiuti negli ultimi anni con il sostegno delle Regioni Puglia e Basilicata, è sicura, moderna ed efficiente, che pone Fal come modello di Azienda pubblica del Sud che funziona”.