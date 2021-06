Grande evento per una promozione e una visibilità mondiale di Matera e la Basilicata, in occasione del vertice dei ministri degli esteri del G20 che ospiteremo il prossimo 29 giugno. Quasi in silenzio in città temi ,riflessioni aspettative su ” Persone, Pianetà e Prosperità’. Tanti numeri sulle ricadute, mugugni inevitabili sui disagi, rinunce, chiusure parziali, totali, viabilità alternative. E c’è chi la pensa diversamente come ha dimostrato ”Comitato Noprofit,onPeopleandPlanet” che ha redatto un memorandum per voltare pagina riferendosi a quanto si discute a Bari, da qualche giorno, a Matera il 29 e il 30 a Brindisi sulla cooperazione sociale. Antonio Nacci che su globalizzazioni e internazionali ha avuto e continua ad avere non poche perplessità boccia il G20 , i limiti di una Matera blindata per motivi di sicurezza. Lancia una provocazione a riflettere sulle parole di ”Povera Patria” di Franco Battiato.



LE RIFLESSIONI DI ANTONIO NACCI

G20 ” MATERA, una città sequestrata e cittadini in libertà vigilata”

Questa è la realtà che si respira in quella che a parole è stata capitale europea della cultura.

Ieri in occasione dell’incontro tenutosi nel quartiere di Lanera, un gruppo di donne e uomini Resistenti si sono incontrati per discutere dei tanti argomenti sui quali ogni cittadino dovrebbe interrogarsi per capire quale futuro ci aspetta e soprattutto quale pianeta vogliamo lasciare alle future generazioni.

Avrei voluto parlare anche io dei tanti problemi causati dalle scellerate politiche economiche degli Irresponsabili che governo e decidono insieme ai grandi gruppi economici le sorti dell’intero pianeta, in poche parole parlare degli orrori intrinsechi nel capitalismo.

Ieri mi ha però colpito un aspetto grave ed inquietante che dimostra come in questo paese un gruppo di cittadini non può riunirsi per esprimere il proprio dissenso o solo per discutere liberamente e apertamente, invitando chiunque ad intervenire senza essere sottoposti a libertà vigilata, non è accettabile che si schierino blindati di carabinieri e polizia, agenti in ogni angolo intorno allo spazio dell’assemblea come se si dovesse far fronte a chissà quale sommossa.

Mi chiedo come si possa sperperare tanto denaro pubblico per organizzare e pagare tanti agenti di pubblica sicurezza in assenza della più minima avvisaglia che facesse pensare a qualche disordine, mi auguro (invano) che qualcuno ne renda conto di questo che si configura come un vero e proprio abuso di potere, lascio che a questa domanda risponda chi politicamente ne è responsabile.

I cosiddetti “grandi” della Terra, nel caso specifico i ministri degli esteri delle 20 nazioni più industrializzate del pianeta si incontreranno a Matera per discutere del più e del meno visto che questo incontro sembra più una gita di relax.

Ad aspettarli i politici nostrani, in primis il sindaco della città circondato (immagino) dalla giunta e dall’intero consiglio comunale e poi sicuramente “senatori”, “deputati”, “consiglieri regionali” avanti c’è posto, nel pensare a tutto questo mi viene in mente la canzone di Franco Battiato “Povera Patria” che vi invito a leggere.



Povera patria

Schiacciata dagli abusi del potere

Di gente infame, che non sa cos’è il pudore

Si credono potenti e gli va bene quello che fanno

E tutto gli appartiene

Tra i governanti

Quanti perfetti e inutili buffoni

Questo paese devastato dal dolore

Ma non vi danno un po’ di dispiacere

Quei corpi in terra senza più calore?

Non cambierà, non cambierà

No cambierà, forse cambierà

Ma come scusare

Le iene negli stadi e quelle dei giornali?

Nel fango affonda lo stivale dei maiali

Me ne vergogno un poco e mi fa male

Vedere un uomo come un animale

Non cambierà, non cambierà

Sì che cambierà, vedrai che cambierà

Si può sperare

Che il mondo torni a quote più normali

Che possa contemplare il cielo e i fiori

Che non si parli più di dittature

Se avremo ancora un po’ da vivere

La primavera intanto tarda ad arrivare

Infine un invito a tutti i concittadini a restare a casa, dimostriamogli almeno con questo semplice gesto che non sono i benvenuti.